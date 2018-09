huffingtonpost

: Dei 6 bulli che aggredirono il prof a Lucca, solo uno è stato promosso - HuffPostItalia : Dei 6 bulli che aggredirono il prof a Lucca, solo uno è stato promosso - CarloneDaniela : @SimonaMalpezzi @AlvisiConci Mi scusi ma lei è un insegnante ed usa questi # per rivolgersi ad una persona? Parlia… - imhigh_on_life : Ci sono due tipi di ipocriti: quelli che ammettono di esserlo e quelli che fanno la predica e poi per fatti loro so… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Un bullo su sei è, gli altri cinque sono stati bocciati. Stiamo parlando degli studenti dell'Itc "Carrara" diche, lo scorso aprile, derisero eunessore in classe. I video fecero il giro della rete e nei giorni successivi già tre dei sei ragazzi furono "bocciati", cioè non ammessi agli scrutini di fine anno. Ora gli altri tre, rimandati a settembre con 3 e 4 materie, hanno affrontato gli esami di riparazione:uno di loro è riuscito a superarli. A riferirlo è La Nazione.Lo scrutinio di giugno lo aveva messo nero su bianco:8 studenti della "famosa" prima del Carrara erano stati promossi a giugno e ben 10 bocciati (8 rimandati a settembre, compresi i tre) sul totale di 26. Un'ecatombe. Il commento del preside non aveva lasciato dubbi sull'amarezza incassata di fronte a quel cartellone: "E' come se la ...