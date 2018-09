Dei 400mila dollari raccolti per il senzatetto non è rimasto niente La coppia ha

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Hanno speso tutti i soldi, fino all'ultimo centesimo. Lache aveva avviato una raccolta fondi per ilgeneroso che aveva donato a lei i suoi ultimi 20, è ora accusata formalmente di aver sperperato tutti iin nove mesi. Era stato lo stesso clochard, Johnny Bobbitt, a denunciare per primo la situazione: "Hanno speso tutto in Bmw e vacanze", aveva detto. "I soldi sono andati, non ènulla", ha dichiarato l'avvocato di Bobbitt.Lo scorso ottobre, Kate McCloure era rimasta bloccata senza benzina su una strada in Philadelphia. Johnny Bobbitt le aveva prestato i suoi ultimi 20, per aiutarla a tornare a casa. Il gesto era stato apprezzato dalla ragazza, che aveva deciso di ringraziarlo, avviando una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe, da destinare proprio a lui. La storia si era diffusa sui social e in molti ...