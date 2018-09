Deficit Pil al 3% | la regola cardine europea si basa sul caso

Conti pubblici : la Lega vorrebbe il rapporto Deficit/Pil al 2% : Il dibattito interno alle forze che sostengono il governo M5S-Lega in merito al varo della Legge di Bilancio 2019 sta entrando nel vivo [VIDEO]. Ieri, 3 settembre, si è tenuto un Consiglio dei ministri interlocutorio, giacché mancavano il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Per quanto riguarda il primo, fonti di governo hanno parlato di un'assenza per impegni ...

Tria pressing sul governo per Deficit/Pil sotto il 2% - Spread cala : Continua, all'interno del governo, il dibattito sul livello del deficit/Pil. Appena tornato a Roma dopo una missione a Pechino e Shanghai, il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a fare pressing su Lega e M5s perché il livello deficit/Pil resti sotto il 2% del Pil nel 2019. Lo riferiscono fonti governative vicine al dossier all'agenzia Reuters. ...

Deficit-Pil : Tria spinge su Lega e M5S affinchè resti sotto il 2% nel 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spinge su Lega e M5s perché l'indebitamento netto resti sotto il 2% del Pil nel 2019. E' quanto riporta Reuters, sulla base di quanto appreso da due fonti. Appena tornato a Roma ...

La Lega cerca l’intesa sui conti pubblici. Il segretario vuole il Deficit al 2% del Pil : Stamane Matteo Salvini riunisce al Viminale gli esperti economici per decidere le richieste della Lega sulla Legge di Bilancio. Saranno proposte che dovranno essere conciliate con quelle dei Cinque Stelle e del ministro dell’Economia Giovanni Tria: una mediazione che servirà a non scongiurare la deflagrazione della maggioranza giallo-verde. «Certo ...

Di Maio promette : "supereremo il 3% del rapporto Deficit/Pil". Ma Tria da Pechino lo smentisce : Luigi Di Maio annuncia: "supereremo il 3% del rapporto Deficit/pil" e il ministro dell’Economia è costretto a smentirlo. Botta e risposta a distanza tra il vicepremier nonché ministro dello Sviluppo-Lavoro e il titolare del dicastero di Via XX Settembre Giovanni Tria. Il capo politico del M5s cerca di mettersi alle spalle il caso Diciotti, che vede indagato il ministro dell'Interno, e stamattina aveva dichiarato con grande enfasi che il ...

Di Maio : sul reddito di cittadinanza pronti a violare il tetto Deficit-pil : 'reddito di cittadinanza già nel 2019, se necessario anche violando il vincolo del 3% nel rapporto deficit-pil' dichiara il vicepremier Cinqustelle ribadendo anche l'intenzione di avviare da subito la ...

GOVERNO - SCONTRO SALVINI-UE SUGLI IMMIGRATI/ Deficit-Pil - Giorgetti "sforare 3% per opere pubbliche" : Infrastrutture, GOVERNO Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-Pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"

