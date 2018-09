Def e legge di Bilancio | obiettivi | date e scadenze e misure possibili

Def e legge di Bilancio : scadenze - misure - obiettivi : ... governo e Parlamento hanno davanti una road map definita sugli appuntamenti economici: i più importanti quelli annuali relativi al Documento di Economia e Finanza , DEF, e alla legge di Bilancio per ...

Palazzo Chigi - vertice Def-Legge Bilancio/ Riunione Conte-Tria-Salvini-Di Maio : "conti ok e riduzione debito" : vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, Riunione su Def e Legge di Bilancio. 'Conti stabili e riduzione debito'.

Sì Definitivo del Senato al decreto dignità che diventa legge : Esultano i Cinquestelle 'è la prima spallata al precariato', ma per le opposizioni favorirà l'aumento della disoccupazione e del lavoro nero. Preoccupazioni anche dal mondo delle imprese -

Il «decreto dignità» è legge. Via libera Definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Decreto dignità : ok Definitivo del Senato - è legge : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì , 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. "E' stato approvato dopo decine di anni il primo ...

DECRETO DIGNITÀ È LEGGE : APPROVAZIONE DefINITIVA/ Video ultime notizie Senato : Liberi e Uguali irride Di Maio : DECRETO DIGNITÀ è LEGGE: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Il Decreto Dignità è legge - il Senato dà il via libera Definitivo. Ecco cosa prevede : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto Dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. Molti gli schieramenti che si sono detti delusi. "Se l'...

Il decreto Dignità è legge : via libera Definitivo del Senato : Il decreto Dignità è legge: l'Aula del Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto.

