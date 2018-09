Débâcle di stato in Tim

ilfoglio

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Il 4 maggio, quando il fondo Elliott conquistò il cda di Tim, l’azienda ex monopolista capitalizzava 12,8 miliardi. Oggi ne vale poco più di otto: un calo del 35 per cento, ai minimi da cinque anni, quasi tre volte quello di Piazza Affari. Su 4,8 miliardi persi in quattro mesi, Elliott ci ha rimesso