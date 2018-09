DE MAGISTRIS Una moneta per Napoli | l' ennesima trovata per affondare il Mezzogiorno

De MAGISTRIS vuole introdurre una moneta parallela e cancellarsi il debito da solo : Altro che Lega e Movimento 5 stelle. La nuova frontiera del sovranismo all'italiana è quella segnata dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che, in un lungo post su Facebook annuncia la prossima approvazione di tre delibere dirompenti. La prima per lanciare un "manifesto politico concreto" sull'autonomia della città, la seconda per cancellare il "debito ingiusto", la terza allo scopo di creare una ...

Napoli - de MAGISTRIS pensa a una moneta parallela. Ma i precedenti non fanno ben sperare : La moneta parallela di Napoli annunciata dal sindaco Luigi de Magistris sarà più simile a quella della California o a quelle dell’Argentina? De Magistris ha annunciato con molta enfasi che la città di Napoli si renderà autonoma dal sistema politico del nord e dal governo “nordista” restando comunque ovviamente rispettosa delle leggi e della Costituzione. Il sindaco partenopeo annuncia in particolare tre misure: promulgherà un manifesto ...

De MAGISTRIS vuole introdurre una moneta parallela e cancellarsi il debito da solo : ... con una rivolta popolare, a liberarsi - prima dell'arrivo degli alleati - del più potente esercito del mondo, quello tedesco, coadiuvato dai fascisti italiani; poi l'enorme contributo dei ...

De MAGISTRIS vuole introdurre una moneta parallela e cancellarsi il debito da solo : Altro che Lega e Movimento 5 stelle. La nuova frontiera del sovranismo all'italiana è quella segnata dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che, in un lungo post su Facebook annuncia la prossima approvazione di tre delibere dirompenti. La prima per lanciare un "manifesto politico concreto" sull'autonomia della città, la seconda per cancellare il "debito ingiusto", la terza allo scopo di creare una ...

'Una nuova moneta che affianchi l'euro a Napoli' - così il sindaco De MAGISTRIS - : Napoli, 3 set., askanews, - 'È venuto il momento di accelerare, in modo forte e radicale, sull'autonomia della Città di Napoli' pensando, tra l'altro, a una 'moneta aggiuntiva all'euro'. A parlare è ...

Luigi De MAGISTRIS - folle sfida a Matteo Salvini : 'Napoli sarà autonoma e avrà una sua moneta ' : 'Napoli ha dimostrato di farcela anche da sola, riscattandosi contro quei Governi ingiusti ed arroganti'. Parte così l'ennesima sfida del sindaco di Napoli , Luigi De Magistris al Ministro dell'...

De MAGISTRIS : «Autonomia di Napoli con una moneta indipendente» : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, annuncia l'approvazione di tre delibere per accelerare «l'autonomia della città», una delle quali prevede «la realizzazione...

De MAGISTRIS sfida il governo : 'Una moneta autonoma per Napoli' : ... anzi noi siamo vittime ed andremmo semmai risarciti, altro che pagare il debito agli usurpatori! Se oggi non avessimo quel debito frutto delle più invereconde collusioni tra politica, affari e ...

De MAGISTRIS : "Napoli avrà una moneta indipendente che affiancherà l’euro" : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, annuncia l'approvazione di tre delibere per accelerare "l'autonomia della città", una delle quali prevede "la realizzazione di una moneta aggiuntiva all'euro per dare forza a Partenope". Nel suo post su Facebook si chiede se "il separatista che urlava prima il Nord e contro Napoli e i napoletani oggi ostacolerà questo progetto di autonomia dal suo scranno di Ministro dell'Interno". La prima ...

De Laurentiis contro De MAGISTRIS/ Niente biglietti omaggio ai consiglieri comunali per Napoli-Milan : Scontro totale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco della città Luigi De Magistris: per la prima volta in 7 anni non ci saranno biglietti omaggio per i consiglieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:30:00 GMT)