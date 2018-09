Cyber attacchi | modalità e obiettivi delle offensive Bec

Usa - Fbi vara sito contro Cyber attacchi : 9.08 L'Fbi annuncia un nuovo sito web per condividere informazioni con l'obiettivo di contrastare le interferenze straniere nelle elezioni. Il sito è stato creato per "educare il pubblico sulle minacce delle campagne di disinformazione, dai cyber attacchi e dall'impatto delle influenze estere sulla società", spiega il bureau. Il sito è stato disegnato dalla task force sulle influenze straniere,istituita dal direttore dell'Fbi Christopher Wray ...

Pieno sostegno del Senato Usa all'Intelligence sui Cyber attacchi russi. Con buona pace di Trump : Dopo le generose aperture del presidente Usa al Cremlino che gli sono costate anche l'accusa di "tradimento", l'intelligence e il mondo della sicurezza americani sono insorti contro il capo di Stato ...

Russia 2018 : Putin - 25 milioni di Cyber-attacchi durante i mondiali : La Russia è stata presa di mira da circa “25 milioni di attacchi informatici” durante i mondiali di Calcio 2018. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, senza specificare la fonte di questi attacchi o se siano stati condotti da individui o software. “”durante il periodo della Coppa del Mondo, sono stati neutralizzati quasi 25 milioni di attacchi informatici e altre attività criminali sulle strutture di ...

Usa : allarme rosso sui Cyberattacchi : Dan Coats, direttore della National Intelligence degli Stati Uniti, ha lanciato l’allarme sulla minaccia dei cyberattacchi dicendo che la situazione è a un punto critico perché ci sono segnali d’allarme simili a quelli che precedettero l’11 settembre. Questa volta ad attentare alla democrazia Usa sono Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Coats ha detto che “l’infrastruttura digitale” che serve il Paese “è letteralmente sotto attacco”, poi ha ...

Mondiali 2018 - Putin : Russia colpita da 25 milioni di Cyber-attacchi : Durante il periodo dei Mondiali 2018 in Russia, sono stati neutralizzati “circa 25 milioni di attacchi informatici e altri atti criminali contro le strutture di informazione” nel Paese: lo ha reso noto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una riunione con i servizi di sicurezza. L'articolo Mondiali 2018, Putin: Russia colpita da 25 milioni di cyber-attacchi sembra essere il primo su Meteo Web.

