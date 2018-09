CROLLO PONTE MORANDI | PRESTO PRIMI INDAGATI A GENOVA Ultime notizie | Di Maio | “nessuno

Il CROLLO PONTE Morandi : Fico chiede scusa a nome dello Stato : "Alle vittime e ai familiari a nome dello Stato italiano chiedo scusa a Genova". Così il presidente della Camera Roberto Fico durante le comunicazioni del Governo sul crollo di Ponte Morandi.

GENOVA - CROLLO PONTE MORANDI : ZONA ROSSA LIBERA A NATALE?/ Ultime notizie - nuovo caos in commissione Mit : PONTE MORANDI, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie GENOVA, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Financial Times : "Il CROLLO del ponte Morandi è un test sull'abilità del governo di fare politiche" : "Oltre ad attaccare le grandi aziende, i 5 Stelle hanno usato il crollo del ponte per accusare l'establishment politico tradizionale per il suo ruolo di difensore delle privatizzazioni negli anni '90. Questo criticismo ha fatto del disastro di Genova un momento cruciale per l'Italia, che sarà osservato in tutta Europa" perché "è uno dei primi importanti test dell'abilità del governo populista di trasformare la sua ...

CROLLO PONTE Morandi - tutto quel che sappiamo in 12 domande e risposte : Sono tre settimane dal Crollo del ponte Morandi, il viadotto di oltre un chilometro con cui l’autostrada A10 scavalcava il torrente Polcevera alla periferia ovest di Genova. E ancora tanti elementi sono da mettere insieme e chiarire. Facciamo il punto della situazione ad oggi, rispondendo per quello che si sa attualmente alle domande più importanti su quanto è accaduto...

CROLLO PONTE a Genova : ok della Camera a risoluzione M5s-Lega : L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega sulle comunicazioni del governo relative al Crollo del ponte Morandi. Il dispositivo è stato approvato con 296 sì, 129 no e 98 ...

CROLLO PONTE : gli sfollati chiedono garanzie e Toti attacca Di Maio : Il ministro Toninelli lo conferma parlando in aula alla Camera: "Tutti gli sfollati di Genova avranno una sistemazione entro 3 mesi". La rassicurazione poche ore dopo la protesta in Regione Liguria di ...

CROLLO PONTE - Toninelli : da ora concessionari obbligati a reinvestire : Comune e regione chiedono al Governo una legge speciale. Ira degli sfollati, Di Maio: hanno ragione, subito decreto. Il sindaco Marco Bucci agli abitanti: «Vi capisco, ma dobbiamo cercare di lavorare insieme. Genova non si è mai fermata, non ha mai dimostrato di essere in ginocchio, una cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, nessuno è stato lasciato solo dalle istituzioni»...

CROLLO PONTE : Bagnasco - FI - - da Toninelli accuse - ma pochi fatti concreti : "Di fronte a tragedie come queste sarebbe meglio evitare la polemica politica, ma quando si ascolta nell'Aula della Camera un ministro parlare di norme scandalose, opacità, segreti e mangiatoie, ...

Genova - CROLLO del ponte : ira degli sfollati. E Toti attacca Di Maio : «Lui esterna - noi siamo con loro» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti: «Non potete trattarci come cani a cui buttare l'osso». Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre». Scontro tra governo e istituzioni locali

CROLLO PONTE Morandi - Toninelli : "Rivedremo il sistema delle concessioni autostradali" : Il Crollo del Ponte di Genova dello scorso 14 agosto , che ha provocato 43 vittime tra cui 4 bambini, è stato "un evento inaccettabile. Sentiamo il dovere di fare il massimo per ricucire una città ...

CROLLO PONTE Morandi - Toninelli : “Ricostruzione ad Autostrade è follia - pagheranno loro ma costruirà lo Stato” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assicura - riferendo alla Camera - che la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova spetterà allo Stato, ma che i costi saranno a carico di Autostrade per l'Italia, come parziale risarcimento per il tragico Crollo. Scontro in Aula sulle "pressioni, interne ed esterne", di cui Toninelli ha parlato in riferimento alla pubblicazione delle concessioni.Continua a leggere

CROLLO PONTE - Toti attacca Di Maio : "Lui parla - io fra gli sfollati" : Il presidente ligure risponde al vicepremier che da Napoli ha detto: "Gli sfollati hanno ragione a protestare"

Toninelli : Governo vuole giustizia per CROLLO PONTE Morandi : Roma – “Vogliamo che la citta’ torni alla sua quotidianita’. E vogliamo anche giustizia. Il Governo sente in modo profondo l’importanza di questa missione e andra’ avanti compatto finche’ i diritti e la sicurezza dei cittadini non torneranno a essere anteposti agli interessi privati di qualche grande potentato economico”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ...