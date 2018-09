Croce rossa | via al corso per infermiere volontarie

La storia di Laura - riunita a sua nonna grazie alla Croce rossa : Il servizio 'Restoring family links', grazie alla rete internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa, ha proprio lo scopo di riunire le famiglie disperse in tutto il mondo, ristabilendo legami e ...

Croce rossa ospita i rom sgomberati a Roma : loro gli saccheggiano i magazzini : La Croce Rossa Italiana ospita alcune famiglie di zingari sgomberati dal Camping River, i rom saccheggiano i i magazzini. Una famiglia composta da 11 persone è stata subito allontanata. È scattato l’allontanamento per una delle famiglie rom sgomberate dal Camping River di via della Tenuta Piccirilli ed accolta dalla Croce Rossa di Roma nel centro di via Ramazzini. È iniziato tutto da un furto. Qualche notte fa, infatti, i magazzini adiacenti ai ...

Accadde oggi : il 22 agosto 1864 nasce la Croce Rossa : nasce a Ginevra il 22 agosto 1864 la Croce Rossa Internazionale, intesa come organizzazione umanitaria per soccorrere i feriti in guerra: 14 Paesi si impegnarono a riconoscere i diritti delle vittime dei conflitti bellici. L'articolo Accadde oggi: il 22 agosto 1864 nasce la Croce Rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Genova - Croce rossa : messi a disposizione 50 letti per gli sfollati : Il Comitato di Genova della Croce Rossa ha messo a disposizione una cinquantina di posti letto per le persone sfollate a Genova a causa del Crollo del ponte Morandi: altri posti letto saranno a breve attrezzati dal Comitato di Campomorone, rende noto la stessa Cri, spiegando che è andato avanti per tutta la notte e proseguirà anche nei prossimi giorni, il lavoro dei 54 operatori delle squadre speciali e dei volontari del Comitato CRI Regione ...

Roma - in vendita la sede storica della Croce rossa Italiana di via Toscana : La prima offerta è arrivata nel febbraio scorso. Ma ce ne sarebbero state anche altre. Una proposta di acquisto per 26 milioni di euro, tanto è stato valutato il palazzo che ha ospitato per anni il ...

Yemen - attacco a scuolabus : almeno 39 morti. Croce rossa : “Sono quasi tutti bambini” : Secondo Al Jazeera, il bombardamento sarebbe stato condotto dalla coalizione a guida saudita che da tre anni ha lanciato un'offensiva nello Yemen. Le vittime avrebbero tutte (o quasi) meno di 10 anni, ha spiegato un portavoce della Croce Rossa.Continua a leggere

Con Alberto II e Charlene al 70° Gala della Croce rossa Monegasca : È stata una bella festa tra glamour e mondanità , ma nel segno della solidarietà , perché i fondi raccolti serviranno per le prossime missioni nel mondo della Croce Rossa Monegasca. , photo copyright

Sarost 5 - ok Tunisia allo sbarco dei migranti/ Ultime notizie - Croce rossa : piano di accoglienza per la nave : migranti, la Sarost 5 accolta in Tunisia, Ultime notizie: a bordo 40 profughi, fra cui 2 donne incinte. Dopo sedici giorni al largo, la nave ha trovato finalmente un porto(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Charlene in lamé conquista tutti al Gala della Croce rossa di Montecarlo : La principessa di Monaco Charlene con il suo vestito in lamé ha conquistato tutti alla serata benefica organizzata allo Sporting Club di Montecarlo per il 70esimo anniversario della Croce...

Il Principe Alberto e Charlène al settantesimo Gala della Croce Rossa : «La mia famiglia è sempre stata legata alla Croce Rossa e sono fiero di mia moglie, che è riuscita a implicarsi così a fondo in un’associazione che mi sta tanto a cuore», ha detto il Principe Alberto, nel solenne discorso di apertura del più importante Gala dell’estate in Costa Azzurra, il settantesimo della sua storia. Alberto ricorda emozionato la madre, la Principessa Grace, che ha reso l’evento famoso in tutto il mondo, mentre film di ...

Incendi - emergenza in Grecia : la Croce rossa impegnata per garantire i soccorsi : La Croce Rossa sta fornendo primo soccorso e supporto alle persone in difficoltà per gli Incendi che infuriano in tutte le aree vicino ad Atene, in Grecia. I team di emergenza sono impegnati anche nei comuni di Nea Makri, Rafina e Megara. “garantire la sicurezza delle persone è la priorità in questo momento. I nostri team curano i feriti e collaborano con i servizi di emergenza”, ha detto Sofia Malmqvist, coordinatrice del programma ...

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...