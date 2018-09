Cristiano Ronaldo | sgambetto alla Ferrari | la nuova auto è una Mercedes

Neymar show in Brasile - punizione ed esultanza alla Cristiano Ronaldo. IL VIDEO : Salto in alto con torsione in volo e atterraggio perfetto. Poi, la gioia negli occhi e le braccia ben aperte. Quella di Cristiano Ronaldo è un'esultanza vista e rivista più volte, diventando un segno ...

Nazionale - Bernardeschi : "Talenti italiani ci sono"/ Sulla Juventus : "Cristiano Ronaldo ci ha dato tanto" : Nazionale, Bernardeschi: "Talenti italiani ci sono". Ultime notizie Italia, il fantasista di Carrara Sulla Juventus: "Cristiano Ronaldo ci ha dato tanto"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:13:00 GMT)

Barzagli e la Champions alla Juventus : “Cristiano Ronaldo sa come fare” : Cristiano Ronaldo deve portare per mano la sua Juventus sino alla conquista della Champions League, anche Barzagli lo tira in ballo La Juventus sente il peso dei favori del pronostico per quanto concerne la Champions League, o forse dovremmo dire che tale peso è tutto su Cristiano Ronaldo? Sì perchè spesso e volentieri i suoi compagni lo tirano in ballo quando si parla di Champions, come fatto oggi da Barzagli, premiato al ‘Memorial ...

Juve - la carica di Cristiano Ronaldo : 'Di nuovo in pista'. Primo allenamento dopo le mini vacanze : Mentre Allegri assapora il Primo 'anticipo' di Champions League a Nyon, al Forum degli allenatori europei, alla Continassa di Torino la Juventus ha ripreso l'attività dopo i due giorni di riposo ...

Cristiano Ronaldo - che cifre! Da solo guadagna più di mezza Serie A : Il monte stipendi totale in questa stagione di Serie A, al termine di un'intensa sessione di mercato, ha subito una decisa impennata totale: 18% in più , al lordo, complessivamente speso dai 20 club, ...

Serie A - ecco gli stipendi dei calciatori più pagati di ogni squadra : spicca Cristiano Ronaldo - al top Higuain - Icardi e Insigne [GALLERY] : 1/21 Ronaldo: stipendio 31 Mln AFP/LaPresse ...

Lopetegui racconta l’addio di Cristiano Ronaldo : “il Real Madrid lo ha aiutato…” : Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid proprio quando il tecnico Lopetegui si stava per sedere sulla panchina dei blancos Il tecnico del Real Madrid Lopetegui, è tornato sull’addio di Cristiano Ronaldo al club spagnolo. Non certo una nota positiva vedere partire il calciatore più forte al mondo nel momento del suo arrivo in un nuovo club. “Non ho mai parlato con Cristiano, perché quando io sono arrivato lui aveva già ...

Wanda : 'La Juve voleva Icardi. Farà più gol di Cristiano Ronaldo' : MILANO - ' Quando non segna, Mauro torna a casa arrabbiato e in quei casi io non mi faccio trovare, sparisco '. Esordisce col sorriso Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi , da quest'anno ...

Messi incorona la Juventus : “con Cristiano Ronaldo è favorita per la Champions League” : Leo Messi sorpreso dal trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione argentino però non ha dubbi: bianconeri favoriti per la Champions League Cristiano Ronaldo vs Messi, la sfida che ha infiammato non solo la Liga, ma anche l’intero calcio mondiale da almeno 10 anni a questa parte. Una lotta fra i due fuoriclasse che si sono contesi campionato spagnolo, Champions League e Pallone d’Oro, anno dopo dopo anno. ...

Cristiano Ronaldo da alieno ad «alienato» : la retorica fa inversione di marcia : Avviso ai lettori: in questo articolo non si parla di calcio. Non criticheremo Cristiano Ronaldo perché, dopo tre partite di campionato, non segna e gioca ancora così così, non...

MESSI : "JUVENTUS CON Cristiano Ronaldo FAVORITA PER LA CHAMPIONS"/ Fedeltà al Barcellona : "non me ne vado" : MESSI: "Juventus con CRISTIANO RONALDO FAVORITA per la Champions". Ultime notizie, il fuoriclasse del Barcellona sottolinea: "Il Real Madrid si è indebolito"(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 00:45:00 GMT)

Cristiano Ronaldo tra Porto Cervo e La Maddalena inseguito dai fan : Cristiano Ronaldo si gode la famiglia in Costa Smeralda. In attesa del primo gol ufficiale con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo approfitta della pausa delle Nazionali per una giornata di ...

La serie A si ferma - Cristiano Ronaldo ne approfitta per volare in Sardegna : CR7 in vacanza a La Maddalena : L’asso della Juventus ha scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di relax durante la sosta per le Nazionali Cristiano Ronaldo approfitta della sosta e sbarca a La Maddalena, in Sardegna. Il portoghese, che ha pubblicato alcune foto su Instagram, ha pranzato al noto ristorante La Scogliera insieme a Georgina Rodroguez, ai figli e ad alcuni amici, poi si è concesso un po’ di relax e il bagno nell’arcipelago a ...