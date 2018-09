Crisi in Argentina | aborigeni saccheggiano supermercato | 13enne ucciso dalla polizia

Crisi Argentina e lira turca - i problemi si fanno sempre più seri : L'oro è calato dai massimi di due settimane, quando il metallo prezioso diventò più costoso per gli acquirenti nel più grande consumatore del mondo, la Cina, in seguito alla stabilizzazione del ...

Lacrime e sangue per l'Argentina di nuovo soffocata dalla Crisi . La situazione : Lo stesso ministro argentino delle Finanze, Nicolás Dujovne, ha ammesso che il tasso di cambio attuale è troppo 'deprezzato' per le 'potenzialità' che offre l'economia del paese sudamericano.

Crisi Argentina - Macri : "Via ministeri e aumenti tasse sull'export" : ministeri soppressi e aumento della tassazione sulle esportazioni. Queste le due misure annunciate dal presidente argentino Mauricio Macri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l'economia.

Argentina in Crisi - Macri : “Tassa sulle esportazioni e taglio di alcuni ministeri per ridurre il deficit. Servono sacrifici” : Il presidente dell’Argentina, Mauricio Macri, ha annunciato un pacchetto di misure di austerità tra cui imposte sulle esportazioni e l’eliminazione di alcuni ministeri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l’economia. L’annuncio dell’ex presidente del Boca Juniors ed imprenditore è arrivato al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro costringendo la Banca centrale a elevare i ...