CR7 alla Juve | Lopetegui svela il retroscena | “Il Real lo ha aiutato ad andare via”

Tra tecnologia e… Ronaldo - a tutto Ceferin : “il Var dalla Supercoppa 2019. CR7? Ci aspettavamo che venisse” : Il presidente dell’Uefa ha parlato dell’introduzione del Var in Champions e dell’assenza di Ronaldo alla cerimonia dei sorteggi La tecnologia applicata al calcio e Ronaldo, sono questi alcuni degli argomenti trattati da Aleksander Ceferin nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi. Il numero uno del calcio europeo ha parlato prima dell’assenza del portoghese al ...

Modric premiato dalla Uefa - Cristiano Ronaldo non ci sta! L’agente di CR7 furioso : “è ridicolo” : Dopo il commento di Beppe Marotta sull’affaire Cristiano Ronaldo ed il premio di miglior calciatore Uefa a Modric arrivano le parole di Jorge Mendes L’assenza di Cristiano Ronaldo in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo non è passata inosservata. Il portoghese ha deciso di disertare l’evento a causa dell’assegnazione del premio di miglior calciatore a Lukas Modric. Il gesto di protesta ...

Real Madrid ancora alla ricerca del dopo-CR7 : Florentino tenta il colpo last minute : Real Madrid alle prese con il calciomercato che volge al termine, corsa contro il tempo per Florentino Perez per l’acquisto di un big Real Madrid ancora alla ricerca del dopo-CR7, con i tifosi Madridisti furibondi con Florentino Perez per il mercato condotto durante questa estate. Il presidente deve rispondere alla cessione di Cristiano Ronaldo con un innesto in attacco e le sta provando tutte per accontentare le richieste del ...

Lazio - Wallace : 'Conserverò la maglia di CR7'. Luis Alberto : 'Con il lavoro tutto arriverà' : 'Wally il muro'. E' stato soprannominato così, Fortuna Wallace, dopo Juventus-Lazio. Il motivo? Il brasiliano ha fermato Cristiano Ronaldo alla prima partita all'Allianz Stadium. Con l'infortunio di ...

Juve - Allegri in conferenza : "Attenti alla Lazio - ricordo l'anno scorso. CR7 ok sia largo che in area - Sandro è un altro..." : L'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia: "Bonucci ritrova lo Stadium? Grande professionista, va rispettato. Dybala e Matuidi? Devo decidere se farli giocare"

CR7 - sorpreso in positivo dalla Juve : ANSA, - TORINO, 22 AGO - "Sono molto felice, la squadra è forte e la Juve, come sanno tutti, è uno dei migliori club del mondo". Cristiano Ronaldo ha parlato a Dazn del suo primo mese in bianconero. "Sono sorpreso in positivo, ci alleniamo duramente due volte al giorno - ha detto il campione portoghese cinque volte ...

Allan lancia la sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo scudetto - CR7 non vince da solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...

Il Chievo fa soffrire CR7 e la Juve - ma alla fine... : Il croato vicecampione del mondo trova l'intesa con Ronaldo, che si sposta a sinistra portando lo scompiglio nella difesa gialloblù, con tre occasioni in cinque minuti fino al pareggio, che giunge al ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Lo stipendio di CR7 : L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha letteralmente rivoluzionato la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di Calcio si è arricchito della presenza del fenomeno portoghese considerato come uno dei migliori giocatori della storia. L’attaccante è un uomo in grado di sovvertire tutti i valori in campo, di trascinare i compagni verso i successi più importanti come ha dimostrato al Real Madrid vincendo tre Champions League ...