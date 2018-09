Così Paolo Savona vuol cambiare l' Ue

ilgiornale

: Per il San Paolo @sscnapoli pagherà 20mila a match più 10% dell'incasso. Alla fine il conto potrebbe essere di circ… - MarcoBellinazzo : Per il San Paolo @sscnapoli pagherà 20mila a match più 10% dell'incasso. Alla fine il conto potrebbe essere di circ… - AngeloGallo87 : RT @MarcoBellinazzo: Per il San Paolo @sscnapoli pagherà 20mila a match più 10% dell'incasso. Alla fine il conto potrebbe essere di circa 2… - VeronicaRiefolo : RT @MarcoBellinazzo: Per il San Paolo @sscnapoli pagherà 20mila a match più 10% dell'incasso. Alla fine il conto potrebbe essere di circa 2… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Dopo le polemiche per il presunto piano per far uscire l'Italia dall'Europa,avrebbe pronto un altro piano. Perl'Europa. Lo racconta il Messaggero , secondo cui il ministro per ...