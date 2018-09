Copyright | gli editori a Bruxelles | si facciano pagare i colossi del web

Direttiva Copyright - a rischio foto e video negli stadi : La nuova Direttiva che verrà votata il 12 settembre causerebbe il blocco dei contenuti amatoriali durante gli eventi e pubblicati su Internet

Copyright - la lettera di Sammy Ketz sul giornalismo di qualità è preziosa. Ma sbaglia su un punto : E’ bella, autentica, preziosa, piena di parole che non possono esser lasciate scivolare addosso e carica di significato la lettera aperta che Sammy Ketz, direttore dell’ufficio di Bagdad dell’Agenzia France Presse e inviato di guerra ha indirizzato ai Parlamentari europei, pubblicata, nelle ultime ore, da decine di media europei. Fare informazione e inchieste giornalistiche di qualità – specie ma, naturalmente, non solo in zone di guerra – costa ...

I tagli del Viminale all'accoglienza e la bocciatura del Copyright. Le notizie del giorno - in breve : Il Viminale sottrae 42 milioni dall’accoglienza dei migranti e li destina ai rimpatri volontari. Lo annuncia il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che attraverso una circolare richiede ai prefetti “velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra ma anche nel bloccar

Copyright - il diritto d’autore deve essere ripensato. Ma senza togliere libertà alla Rete : Per il momento niente di fatto, gli eurodeputati hanno respinto la proposta della commissione giuridica per l’aggiornamento delle leggi sul diritto d’autore nell’era digitale. La sessione plenaria ha respinto – con 278 voti favorevoli, 318 contrari e 31 astensioni – il testo approvato lo scorso 20 giugno dalla commissione giuridica. A Strasburgo si tornerà a parlare di Copyright nella sessione plenaria di settembre, ...

Riforma Copyright UE rinviata a settembre : 'evitato bavaglio' : Ma dall'altra parte a schierarsi a favore della Riforma il mondo culturale: una lista di oltre 1.300 rappresentanti dell'industria creativa e culturale europe a, dalle associazioni di autori, ...

Copyright - l’Europarlamento boccia la direttiva. Esultano M5S e Lega. Gli editori : ?vittoria dei giganti del web : L’Eurocamera, riunita in plenaria a Strasburgo, ha respinto l’avvio dei negoziati con il Consiglio (318 no, 278 sì e 31 astenuti) su una proposta di direttiva che aveva spaccato a metà l’Assemblea. Ora la discussione della proposta è rimandata alla prossima plenaria, a settembre, ma probabile che il testo sul digital single market sia destinato a incagliarsi su ulteriori emendamenti da qui alla fine della legislatura...

Copyright - M5S e Lega : evitato bavaglio : 14.10 "Oggi è un giorno importante, il segno tangibile che finalmente qualcosa cambia:il Parlamento ha smontato l'impianto della direttiva bavaglio. Il segnale è chiaro:nessuno si deve permettere di silenziare la rete e distruggere le incredibili potenzialità che offre in termini di libertà d'espressione e sviluppo economico". Così Di Maio. "Il Parlamento europeo vuole imbavagliare la Lega-dice Salvini-parte della rivoluzione che stiamo ...

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : bavaglio. Pd : fake news Scontro totale sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore" Segui su affarItaliani.it

Riforma Copyright Ue - Lega e 5S 'E un bavaglio'. Il Pd 'Falso - si colpisce chi non tutela il diritto d autore' : ROMA - L'Italia si presenta divisa al voto sulla nuova direttiva europea sul Copyright . Da un lato la maggioranza Lega M5s e dall'altro al Pd. E se i gialloverdi gridano al 'bavaglio', i democratici ...

Copyright - ecco cosa sono la tassa sui link e gli «upload filter» : DAL NOSTRO INVIATOSTRASBURGO - Adesso è ufficiale. L'Europarlamento è chiamato a votare giovedì a mezzogiorno la proposta di direttiva sul Copyright,