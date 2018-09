Contr' ordine | no a scuola senza vaccino Maggioranza ritira emendamento

Contrordine - i bambini non vaccinati non potranno entrare in asili e scuole materne : (foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) I vaccini sono necessari a partire già da settembre del 2018. Lo scorso 3 agosto il Movimento 5 stelle e la Lega avevano presentato un emendamento al fine di consentire ai bambini non vaccinati di accedere ai nidi e alle scuole materne, rimandando all’anno scolastico 2019-2020 gli effetti della legge Lorenzin. Ora il M5s ritorna sui propri passi e ferma l’emendamento agostano che il Senato aveva già ...

Contrordine delle banche Usa Morgan Stanley : investire in Italia : Dopo sei mesi di continui deflussi di fondi sui mercati azionari (e obbligazionari) europei, secondo Morgan Stanley è ora di invertire la rotta e tornare a puntare sul vecchio continente. L’Italia resta il principale pericolo che grava sui mercati, ma ai livelli attuali di spread e quotazioni è già ampiamente scontato. La notizia fa scattare acquisti sui Btp, che riducono lo spread contro Bund, e sulle azioni dei ...

Contrordine - l’offerta ho. Mobile da 6 - 99 euro non è più attivabile : L'offerta ho. Mobile da 6,99 euro in versione operator attack non risulta più attivabile da oggi, contrariamente a quanto trapelato le scorse ore. L'unica tariffa disponibile è quella da 7,99 euro. L'articolo Contrordine, l’offerta ho. Mobile da 6,99 euro non è più attivabile proviene da TuttoAndroid.

Ilaria Cucchi chiede inContro pubblico a Salvini. Lui : “Va bene - ma continuo a difendere le forze dell’ordine” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ucciso in circostanze ancora da chiarire nel 2009: "Voglio dire che sono pronto ad incontrare volentieri la famiglia e a vedere il film. Ma anche a continuare a difendere la possibilità di lavorare delle nostre forze dell'ordine. Se in pochi o pochissimi hanno sbagliato indossando una divisa vanno puniti anche più degli altri ma difendo ...

Vaccini - “Contro Burioni minacce intollerabili” : l’Ordine dei medici lo inContrerà : “Piena solidarietà” dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici al virologo Roberto Burioni, “oggetto quest’estate di attacchi sui social di crescente gravità e violenza” per le sue posizioni a favore dei Vaccini e dell’evidenza scientifica. La esprime il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, per ora in una nota e presto di persona: “Inviteremo il professor Burioni a un incontro con la ...

Cucchi - Salvini a Venezia : “Se lo vorranno inContrerò la famiglia ma difenderò sempre il lavoro delle forze dell’ordine” : “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ascoltare le loro ragioni”. Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, in diretta Facebook sulla sua pagina personale da Venezia.”difenderò in modo pieno e in totale sicurezza le forze dell’ordine: i pochissimi che sbagliano vanno puniti anche più degli altri, però difendo il lavoro, la ...

Serbia : vicepremier Mihajlovic - attacchi Contro presidente Vucic atti di resistenza Contro l'ordine : Mihajlovic ha detto che "non esiste un altro paese al mondo in cui l'opposizione arreca così tanto danno al futuro dei cittadini". , segue, , Seb,

Contrordine - nelle società provinciali ora si assume : TRENTO . Con una delibera di Ferragosto è arrivato il Contrordine: niente più blocco del turn-over per le società partecipate dalla Provincia autonoma di Trento. Una misura che la giunta provinciale ...

Salute - Grillo : presidi delle forze dell'ordine Contro violenze ai medici : "Le ripetute e gravissime aggressioni nei pronto soccorso e negli ospedali ai danni del personale sanitario, non possono avere alcuna spiegazione e giustificazione. I fatti anche di queste ore ...

Vaccini : su rinvio obbligo - dissenso nel m5s. Ordine dei medici Contrario : Dopo la senatrice Elena Fattori e il deputato Giorgio Trizzino schierati contro la norma, interviene anche la ministra Grillo per assicurare che 'nessun passo indietro si intende fare sull'obbligo e ...

Vaccini - l’Ordine dei medici Contro il rinvio dell’obbligo per le scuole : «No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi». È la posizione espressa dal presidente della...

