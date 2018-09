Contratti a tempo determinato da Gae e supplenze dalle Graduatorie d’Istituto

POSTE ITALIANE - 1580 ASSUNZIONI ENTRO IL 2018/ Ultime notizie - Contratti a tempo determinato : i requisiti : POSTE ITALIANE, 1580 ASSUNZIONI ENTRO il 2018: Ultime notizie, contratti a tempo determinato. I requisiti necessari: domande da presentare ENTRO il 30 settembre. Le info utili.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:54:00 GMT)

Di Maio : "Sconti su costo lavoro per Contratti a tempo indeterminato" : ''Nella legge di bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il contratto normale''. Lo ...

Lavoro - futuro a tempo determinato : Contratti a termine più diffusi al Sud : Quando il Pil si abbassa il numero scende, quando l'economia torna a salire i precari aumentano. A nostro parere va segnalato che il notevole ricorso a questi contratti non è legato all'elevato ...

Contratti a termine - più diffusi al Sud. In Molise i lavoratori con un contratto a tempo determinato sono il 13 - 3% degli occupati : Quando il Pil si abbassa il numero scende, quando l'economia torna a salire i precari aumentano. A nostro parere va segnalato che il notevole ricorso a questi Contratti non è legato all'elevato ...

Dl Dignità - oltre 5mila docenti trasformati in Contratti a tempo. Poi il concorso. La scuola è scontenta : “Significa licenziare” : Il decreto Dignità approvato giovedì sera alla Camera scontenta il mondo della scuola. Ad essere delusi sono i diplomati magistrali in battaglia da mesi a causa della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017: dopo il primo differimento di 120 giorni dell’applicazione della sentenza che permetterà agli oltre 5mila docenti di entrare in classe tra un mese, il Governo trasformerà il loro contratto da tempo indeterminato a determinato, ...

Ricerca : Telethon - stretta decreto dignità su Contratti a tempo è freno. : "L'assenza di un'attenzione specifica da parte delle Istituzioni alle esigenze peculiari del mondo della Ricerca - ammonisce Pasinelli -potrebbe portare a un progressivo impoverimento del settore, ...

Dl Dignità - Di Maio : “300 milioni all’anno per Contratti a tempo indeterminato”. Ok a modifica Pd su conciliazione licenziati : Un taglio del “10 per cento del costo del lavoro” che dovrebbe valere circa “300 milioni di euro l’anno“: è il bonus assunzioni in arrivo con il decreto Dignità come annunciato dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, nel giorno in cui si registra in Parlamento, dopo giorni di scontro acceso, una concessione al Pd, che porta a casa l’aumento delle indennità di licenziamento in sede di conciliazione. ...

Riforma del lavoro - il costo per il Sud : i Contratti a tempo l'unica alternativa : Fabio De Felice, napoletano, fondatore di Protom, una delle migliori aziende innovative italiane, è perplesso: 'Mi sembra che si voglia parlare solo alla pancia degli italiani, senza rendersi conto di ...

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui Contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

**Lavoro : Conte - non stiamo bandendo Contratti a tempo indeterminato** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Non stiamo bandendo contratti a tempo determinato”. Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul dl dignità. L'articolo **Lavoro: Conte, non stiamo bandendo contratti a tempo indeterminato** sembra essere il primo su Meteo Web.

Dl Dignità - giro di vite su Contratti a tempo : Dalla bozza si punta a ridurre al massimo a 24 mesi la durata dei contratti a termine. Previsto un pacchetto fisco "leggero" con ritocchi al redditometro, spostamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio e 'guerra' alle aziende che delocalizzano in Paesi extra-Ue.

Decreto Dignità : tra le misure nuovi vincoli su Contratti a tempo : Il dl in Consiglio dei Ministri, riunito in queste ore, sta per essere esaminato: contratti a termine e delocalizzazioni le misure attuate. Slitta lo spesometro - "Ci stiamo lavorando anche con i ...