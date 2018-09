Conto alla rovescia per il primo test al mondo dell’ascensore spaziale

Italian Cheese Awards. Conto alla rovescia per i formaggi da red carpet : Sono partiti in oltre 1000 per arrivare in 31: tempo di decretare i vincitori della quarta edizione di “Italian Cheese

Golpe finanziario - Nicola Porro svela la verità : Conto alla rovescia - 'manca poco...' : Il ricatto dello spread ? Tranquilli, almeno finché regge Mario Draghi . L'allarme dell'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli sull'aumento del debito pubblico ha addebitato la colpa ...

Starbucks apre in Italia il 7 settembre - Conto alla rovescia a Milano : Aprirà venerdì 7 settembre a Milano il primo Starbucks in Italia. Nell’ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio, a due passi dal cuore del capoluogo lombardo, piazza Duomo, la multinazionale del caffè taglierà il nastro del più grande negozio in Europa. Sarà una torrefazione, classe Reserve roastery, i negozi di fascia alta del colosso statunitense. Ce ne sono altri due al mondo, a Seattle e Shanghai. L’Italia è da decenni nel mirino del ...

Alla mostra il film del fumettista Gipi : 'Vi racConto la vera storia del ragazzo più felice del mondo' : Nella sezione Sconfini, del Festival del cinema di Venezia, passa il nuovo film del fumettista italiano Gipi, 'Il ragazzo più felice del mondo', che indaga tra finzione e realtà su un giovane fan di ...

Cannavaro alla Gazzetta : 'Juve senza rivali - Ancelotti farà bene. Vi racConto un retroscena' : «Il problema è per papà Pasquale e le sue abitudin i» scherza il capitano azzurro che alzò la Coppa del Mondo a Berlino. L'ex difensore ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni passi ...

“Così ho salvato una donna dalla morte” : il racConto del passante-eroe : A MilanoToday l'intervista ad Adriano Candido de Oliveira, il 37enne che lo scorso 29 agosto ha salvato una donna che stava...

Pallavolo – Mondiali 2018 : inizia il Conto alla rovescia - ecco dove seguire le partite degli azzurri : Il palinsesto del Campionato Mondiale Maschile 2018 Mancano meno di due settimane all’inizio del Campionato Mondiale di Pallavolo maschile, che si svolgerà in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Tantissimi appassionati aspettano con trepidazione il fischio d’inizio della rassegna iridata, che nella gara inaugurale vedrà gli azzurri di Blengini scendere in campo nello splendido scenario del Foro Italico contro il Giappone. Un evento ...

Equitazione – Longines Global Champions Tour Roma - partito il Conto alla rovescia : Tutto pronto per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la quarta edizione del Longines Global Champions Tour Roma, concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre. Due gli internazionali: un CSI 2 e un CSI 5. Ventotto le nazioni, provenienti ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Conto alla rovescia per il matrimonio : a Noto già si festeggia : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ si sposano il 1° settembre a Noto: la fashion blogger vola in Sicilia con il figlio Leone per le ultime prove. La foto e l'annuncio sui social.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Anche Mika alle nozze di Fedez e Chiara Ferragni : Conto alla rovescia per il matrimonio a Noto : Mika alle nozze di Fedez e Chiara Ferragni tra gli invitati del matrimonio che si terrà a Noto il 1° settembre prossimo, con cerimonia civile e alla presenza del piccolo Leone, avuto a marzo scorso. L'artista libanese ha infatti condiviso l'invito ricevuto per il matrimonio dei Ferragnez, per il quale sono attesi alcuni dei nomi più in voga della musica e dello spettacolo. Intanto, il piccolo Leone ha già iniziato a sponsorizzare i suoi ...

“10 ore in mare? Mi sono salvata così”. Kay è ‘rinata’ dopo essere caduta dalla nave da crociera. Ma il suo racConto non convince : Una donna cade in mare e si salva dopo oltre dieci ore in balia delle acque del Mar Adriatico. Ma qualcosa, del suo racconto, non torna agli inquirenti. Lei, doppiamente miracolata, si chiama Kay Longstaff e di professione fa la hostess: la donna inglese, 46 anni, la scorsa settimana è stata recuperata dalla guardia costiera croata dopo essere rimasta per 10 ore in balia delle onde dell’Adriatico centrale, conseguenza della caduta dalla ...

Donna caduta in mare dalla nave da crociera e salvata dopo 10 ore : il suo racConto non convince : Dubbi sul racconto della doppiamente miracolata Kay Longstaff, hostess inglese di 46 anni che è la scorsa settimana è stata recuperata dalla guardia costiera croata dopo essere restata...