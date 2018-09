Conti pubblici | la Lega vorrebbe il rapporto deficit Pil al 2%

Conti pubblici - Salvini : “Rispetteremo impegni su flat tax - quota 100 e accise. Coperture? Siamo dotati di ingegno” : “Rispetteremo gli impegni su flat tax, quota 100 per mandare in pensione chi ne ha diritto e dare posti di lavoro ai giovani, meno burocrazia e ridiscussione delle accise sulla benzina”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice della Lega sui temi economici e quello successivo a Palazzo Chigi su immigrazione e Libia. “Le coperture per fare tutto quello che avevamo promesso? Siamo dotati di ingegno, non sforeremo nulla”, ha ...

La Lega cerca l’intesa sui Conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Stamane Matteo Salvini riunisce al Viminale gli esperti economici per decidere le richieste della Lega sulla Legge di Bilancio. Saranno proposte che dovranno essere conciliate con quelle dei Cinque Stelle e del ministro dell’Economia Giovanni Tria: una mediazione che servirà a non scongiurare la deflagrazione della maggioranza giallo-verde. «Certo ...

La Lega cerca l'intesa sui Conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Dello stesso avviso Siri, mentre a frenare non è solo Giorgetti ma soprattutto Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia considerato ufficiale di colLegamento tra Tria e Salvini. Il ruolo di ...

Di Maio : Conti pubblici in ordine è un obiettivo - ma secondario : Roma, 3 set., askanews, - Il risanamento dei conti pubblici è un obiettivo del governo, ma un obiettivo 'secondario' rispetto al benessere dei cittadini. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo ...

Mef. Conti pubblici ok - fabbisogno in flessione : Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia. "Per agevolare il confronto con il risultato del mese di agosto 2017 - spiega il Mef - si evidenzia che lo scorso anno furono erogati circa 3,9 miliardi ...

Conti pubblici : Candiani - sfiorare il tre per cento non vuol dire sforarlo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Salvini ha parlato di 'sfiorare' il tre per cento che non vuol dire sforare. Significa che noi abbiamo il dovere molto semplice di dare ai cittadini delle risposte, non possiamo farci imbrigliare da regole squisitamente alchimistiche definite dall'Unione europea che pa

Conti pubblici - Salvini : “Tetto al deficit del 3%? Lo sfioreremo senza mai superarlo” : “Il tetto al deficit del 3%? Lo sfioreremo, dolcemente, senza mai superarlo”. A dirlo, alla Berghèm Fest, è il ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Conti pubblici, Salvini: “Tetto al deficit del 3%? Lo sfioreremo senza mai superarlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conti pubblici - Tria : “Governo ha intesa sui limiti da rispettare. La Ue? Stabilità dipende dal rapporto con i mercati” : “L’Italia ha impegni europei e vanno rispettati“. E “il governo ha già una intesa sui confini di bilancio da rispettare. Entro fine settembre quegli impegni diventeranno fatti”. Va ricordato, però, che “la Stabilità dei Conti dipende dal rapporto con i mercati finanziari”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato da Repubblica, ribadisce che nonostante le dichiarazioni bellicose ...

Conti pubblici - Tria rassicura : Convinceremo le agenzie di rating con i fatti : Teleborsa, - "Tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni" per convincere le agenzie di rating: così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso di un incontro con la stampa italiana a Shanghai, a chi lo incalzava sulla revisione, da stabile a negativo, dell'outlook sul debito italiano operato dall'agenzia ...

Conti pubblici. Tria. "Rispetteremo gli impegni europei. Convinceremo le agenzie di rating' : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dissente da alcuni 'titoli sui giornali' il cui cui allarmismo 'distrae' i mercati internazionali che 'pensano che in Italia ci sia la finanza ...

Manovra - l'assalto M5s ai Conti pubblici porta verso lo sfascio : Anche se il viceministro M5s dell'Economia, Laura Castelli, ancora ieri ha cercato di rassicurare ribadendo che 'nel bilancio dello Stato ci sono le risorse che servono' alludendo a una spending ...

Conti pubblici - Tria : “Rispetteremo gli impegni europei. Fitch? Convinceremo le agenzie con azioni concrete” : “Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giovanni Tria commenta la nota dell’agenzia Fitch che ieri sera ha confermato il rating BBB dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su ...