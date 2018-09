Conti correnti Online Settembre 2018 i migliori per spese | bollo e costi

Aumentano le possibilità per accedere a Conti correnti agevolati per famiglie e pensionati : L'Associazione bancaria italiana [VIDEO] Abi, recependo la normativa europea sui conti correnti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, amplia la platea dei beneficiari dei conti correnti agevolati e gratuiti, denominati di base, per le famiglie economicamente più deboli ed indigenti e per i pensionati, che usufruiscono dei servizi bancari in modo limitato. L'iniziativa, però, non è nuova per noi italiani. Difatti gia' dal ...

Unicredit - nuova truffa via sms - WhatsApp e mail/ A rischio Conti correnti anche per i clienti di Intesa e Bnl : I clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bnl devono fare attenzione ai tentativi di truffa che possono portare anche allo svuotamento del proprio conto corrente(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:44:00 GMT)

Conti correnti dormienti - lo Stato si prende 670 milioni di euro : La storia inizia nel 2005 , quando l' allora ministro dell' Economia, Giulio Tremonti , decise che tutti i soldi, depositi, libretti, assegni, azioni, obbligazioni e polizze sopra i 100 euro, ...

Vecchi Conti correnti - occhio alla prescrizione : ecco dove controllare : Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'...

Vecchi Conti correnti - occhio alla prescrizione : ecco dove controllare : Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'...

BNL : la nuova truffa che svuota i Conti correnti attraverso un messaggio su WhatsApp : I truffatori degli ultimi tempi, si stanno avvalendo sempre di più di mezzi tecnologici per effettuare i loro illeciti. Diverse sono le truffe che nel corso degli anni si sono suste attraverso dei semplici messaggi, ma dopo l'avvento di WhatsApp queste sono aumentate ancora di più grazie alla facilita' con cui un messaggio può essere inoltrato da un utente ad un altro in velocita'. La famosa piattaforma di messaggistica infatti, è spesso mira di ...

Bnl e la truffa svuota Conti correnti/ Ultime notizie : messaggi anche su WhatsApp - come difendersi : I risparmiatori di Bnl e altri istituti di credito italiani sono nel mirino di una nuova truffa che svuota conti correnti correnti e carte di credito. Ecco come difendersi.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:28:00 GMT)

Banca del Monte di Lucca in prima linea nella promozione della cultura : sConti per i correntisti per la nuova stagione al Teatro Carlo ... : ...00, in modo da agevolare il ritorno a casa del pubblico, nuove fasce di prezzo che renderanno più accessibile al grande pubblico l'abbonamento o l'ingresso ai singoli spettacoli, oltre alle ...

Conti correnti : al via segnalazioni per operazioni sopra i 10 mila euro : Attenzione a prelievi e versamenti bancari sui Conti correnti superiori a 10 mila euro, perché d’ora in poi su questi potranno scattare controlli fiscali e accertamenti. Questo perché le operazioni bancarie che superano questa cifra devono essere segnalate a Bankitalia. È la stessa banca d’Italia a dare comunicazione in un documento – Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive – indirizzato a banche, poste e istituti di moneta elettronica. ...

Sicilia : Corte Conti - spese correnti cresciute di un miliardo di euro : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Le spese correnti in Sicilia sono cresciute "tra il 2009 e il 2017 da 13 miliardi e 143 milioni di euro (87,84% della spesa totale) a 14 miliardi e 110 milioni di euro (78,52%)", mentre quelle in conto capitale si sono ridotte da 1 miliardo e 609 milioni di euro (pari

Educazione finanziaria e Conti correnti - l'editoriale del magazine di luglio : ... introdotti negli anni passati per sostenere la crescita dell'economia. Su questo fronte le prospettive rimangono orientate alla prudenza. Il mondo della consulenza finanziaria è ben consapevole di ...