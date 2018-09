Conte : manovra con crescita e stabilità Di Maio : «Nessuno vuole sfasciare la Ue» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Manovra - Conte : verso crescita e stabilità Salvini : «Il reddito di cittadinanza c’è» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Conte : “in Manovra stabilità e crescita”/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Conte : manovra 'rassicurante' per i mercati : ... interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria", afferma il vicepremier leghista, al termine del vertice del Carroccio sull'economia. Di Maio: "Io ...

Conte - crescita e stabilità in manovra : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano ...

Conte - crescita e stabilità in manovra : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano ...

Conte : manovra terrà insieme crescita e stabilità conti : Roma, 5 set., askanews, - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un ...

Conte : manovra per crescita e stabilità : 11.55 "Nell'incontro abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo i dettagli per varare un piano finanziario che tenga conti in ordine e che consenta al Paese di perseguire un pieno rilancio:la nostra sarà una manovra nel segno della crescita nella stabilità". Così in una nota il premier Conte dopo il CdM. "In particolare stiamo lavorando alle riforme strutturali per la competività ...

Manovra - Conte : conti in ordine e crescita nella stabilità : 'Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla Manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che tenga i ...

Manovra : domani vertice con Conte - Tria - Giorgetti e vicepremier : Un vertice di governo sulla Manovra economica si terrà domani mattina a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, intorno al tavolo siederanno il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

DI MAIO - "REDDITO DI CITTADINANZA DAL 2019"/ Ultime notizie Manovra - Conte frena : "Così non reggiamo" : Manovra Economia, Di MAIO: "reddito di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:23:00 GMT)

L'APPELLO A Conte/ Toti : subito una legge speciale in manovra per portare soldi a Genova : "Compito della politica è ripristinare al più presto la normalità. E la tragedia di Genova può diventare un'opportunità per tutto il Paese".

Spread - manovra - deficit : Conte e il vertice d'urgenza euro per rassicurare i mercati : Il tema della speculazione sarebbe stato al centro di diversi colloqui in cui era presente anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. A preoccupare l'esecutivo è la ubblicazione, tra fine agosto ...

Spread - manovra - deficit : Conte e il vertice d'urgenza per rassicurare i mercati : Il tema della speculazione sarebbe stato al centro di diversi colloqui in cui era presente anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. A preoccupare l'esecutivo è la ubblicazione, tra fine agosto ...