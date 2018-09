Conte - crescita e stabilità in manovra : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano ...

La crescita frena : i conti del governo Conte non tornano : Investimenti al palo e aumento previsto del deficit pubblico si sommano a una frenata della crescita italiana. In attesa della prossima legge di bilancio che deve essere presentata entro fine ...

Conte : "La manovra sarà seria e coraggiosa - la crescita si fa con le riforme" : Secondo il premier "una fonte di risorse arriverà dal riordino delle agevolazioni. Non andremo a toccare sanità, scuola e ricerca".

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Pil : Istat - prevista crescita Contenuta : 13.14 "L'indicatore anticipatore continua a registrare flessioni,segnalando il proseguimento dell'attuale fase di contenimento dei ritmi di crescita economica Così l'Istat nella nota mensile sull' andamento dell'economia italiana. Per l'Istat "si rafforza la crescita dell'economia Usa mentre si conferma il rallentamento di quella dell'area euro" e "anche in Italia l'economia decelera, condizionata dal contributo negativo della domanda estera ...

Eurozona - crescita resiliente in un Contesto di maggiore incertezza : Sebbene i recenti dati positivi sull'economia ne dimostrino la resilienza, le previsioni restano soggette a rischi di revisione al ribasso significativi, che sono cresciuti rispetto alla primavera . ...

Giappone - crescita Contenuta per i prezzi alla produzione : crescita contenuta per i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,2% nel mese di giugno rispetto al +0,6% di maggio. Su anno i ...

Pil : Istat - nuova decelerazione - ritmo crescita Contenuto(2) : (AdnKronos) – A giugno, indica l’Istat, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha mostrato un significativo aumento, recuperando il forte calo registrato a maggio, sostenuto dalla componente economica. Anche le aspettative sulla disoccupazione hanno segnato un deciso miglioramento. Nello stesso mese la fiducia delle imprese ha evidenziato un aumento più contenuto.Per le imprese manifatturiere, il livello della fiducia ...