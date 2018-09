Come si danno le dimissioni

Luca Argentero : “Un’ammucchiata - tanto latex e tute mimetiche” nella black Comedy Cosa fai a Capodanno? : Il regista italiano che strizza l’occhio ai fratelli Coen? Esiste e si chiama Filippo Bologna. Parola di Luca Argentero, che della sua black comedy Cosa fai a Capodanno? è fra i protagonisti. Accanto all’attore torinese, entusiasta di appartenere a questa commedia corale che – per inciso – è un esordio alla regia anche se Bologna vanta la firma alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti, vi recitano Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, ...

Genova - crolla ponte Morandi. Sansa : “Città Come colpita da bomba. Ora rischia l’isolamento - danno economico ingente” : “Quel ponte collegava Genova con la Francia e la Liguria di Ponente. E sotto passava la ferrovia diretta al porto. I danni economici per la città saranno ingentissimi. C’è il rischio che rimanga isolata”. Così Ferruccio Sansa, inviato de Il Fatto Quotidiano, a Genova dopo il crollo del viadotto Morandi nel quartiere Sampierdarena. L'articolo Genova, crolla ponte Morandi. Sansa: “Città come colpita da bomba. Ora rischia ...

LOTTA ONU-OMS A SALE E GRASSO “RISCHI PROSCIUTTO E PARMIGIANO”/ Il Made in Italy dannoso Come il fumo? : Onu, guerra a agroalimentare italiano: tasse e etichette choc: finiti nel mirini olio e Parmigiano nostrani, il ministro Centinaio parla di "pura follia"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:14:00 GMT)

Aptoide riconosciuto Come software dannoso da Play Protect - Google non commenta : Aptoide, lo saprete in tanti, è una piattaforma alternativa al Google Play Store che assolve lo stesso compito, ossia quello di mettere a disposizione degli utenti una moltitudine di applicazioni da scaricare L'articolo Aptoide riconosciuto come software dannoso da Play Protect, Google non commenta proviene da TuttoAndroid.

"Giovanotto Come ti chiami?" così le nonnine dell'Irpinia danno lezione di solidarietà : Le signore sulla corriera e l'incontro con un giovane gambiano rilanciato su Fb. Quanta umanità in un gruppo di signore di un piccolo paesino del sud Italia. "Io pure ho un nipote che vive in Inghilterra, anche da qua si scappa ma sembra che tutti se lo siano scordato"