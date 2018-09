Come Sbloccare Bootloader POCOPHONE F1 – Guida Completa : POCOPHONE F1: Guida per Sbloccare il Bootloader. Come Sbloccare Bootloader POCOPHONE F1? Ecco la Guida in italiano per lo sblocco del Bootloader su POCOPHONE F1 Come Sbloccare Bootloader Xiaomi POCOPHONE F1 POCOPHONE F1 è finalmente arrivato in Italia e ha fatto segnare un incredibile successo di vendite, complice anche la sua disponibilità su Amazon Italia e il […]

Guida Fallout 76 - Come si potranno sbloccare le bombe nucleari : Manca ormai poco all'uscita di Fallout 76, attesissimo prossimo capitolo made in Bethesda che ha diviso a metà l'opinione dei giocatori. Per la prima volta nella serie, infatti, vedremo un Fallout interamente online, quindi l'esatto opposto di quello che la saga ha offerto finora. Si tratta di una scelta che cavalca l'onda di molti videogiochi attuali, e in generale una scelta che Bethesda ha già adottato per il suo The Elder Scrolls Online. In ...

Come Sbloccare la nuova UI in Material Design di Chrome 69 in Chrome 68 : L’ultima versione del browser Google, Chrome 69, arriverà il 4 settembre e avrà un nuovo layout in Material Design. Chrome presenterà “un nuovo Design su tutti i sistemi operativi” si legge nelle note sulla nuova versione. Lo stesso paragrafo menziona anche gli aggiornamenti di compilazione automatica e l’integrazione nel centro notifiche su Windows 10. Google Chrome 69 in Material Design In poche parole, Google cerca di ...

Come Sbloccare emote Boogiedown gratis in Fortnite attivando l’autenticazione a due fattori : La sicurezza prima di tutto, lo pensa anche Epic Games. Tramite la pagina ufficiale di Fortnite lo sviluppatore ha fatto sapere che regalerà l'emote esclusiva Boogiedown attivando l'autenticazione a due fattori. Di cosa stiamo parlando? L'autenticazione a due fattori, lo dice il nome stesso, è un metodo più sicuro di accedere ai propri account per cercare di scongiurare l'accesso al proprio profilo ai malintenzionati. L'emote Boogiedown in ...

Come Sbloccare Mac bloccato : Da anni ormai i Mac sono diventati punti di riferimento per tutti gli appassionati tecnologici, in particolare per gli amanti della “Mela“. Questo perché, oltre ad essere un validissimo ed utilissimo prodotto, consente, a chi già possiede un dispositivo Apple, di interagire con tutto l’ecosistema. Purtroppo però se pur il Mac sia spesso soggetto ad elogi che vantano la fama di non bloccarsi, essendo un dispositivo elettronico, ...

Come Sbloccare Android bloccato : Si sa che Android ha una probabilità maggiore di bloccarsi rispetto ad iOS su iPhone e iPad, soprattutto sui modelli più datati. Per questo abbiamo deciso di realizzare un articolo dove vi spieghiamo Come sbloccare Android bloccato seguendo alcune procedure. I continui aggiornamenti del sistema operativo e le applicazioni sempre più pesanti, che richiedono un certo quantitativo di memoria RAM, portano a bloccare letteralmente il telefono. A ...

Come Sbloccare PC bloccato : Sarà capitato sicuramente a molti di voi che il computer si sia bloccato mentre stavate lavorando a un importante progetto. Se volete sapere Come sbloccare PC bloccato, per poter recuperare file non salvati, allora continuate a leggere la nostra guida di oggi! Quando il sistema operativo si blocca, il più delle volte potete muovere soltanto il cursore del mouse. Ciò avviene generalmente quando sono in esecuzione molti programmi o quando un ...

Fortnite : Battle Royale - Come Sbloccare il battle pass segreto : Fortnite è il gioco più amato degli ultimi tempi. Scaricabile su diverse piattaforme gratuitamente, ha riscosso un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. Arrivato alla quinta stagione, Fortnite: battle Royale pone una nuova sfida da perseguire. Fortnite e le stelle di battaglia segrete Tornano le stelle di battaglia segrete nascoste nelle schermate di caricamento per la settimana, qualcosa che abbiamo visto per le prime sette ...

Come Sbloccare iPhone X : Apple è riuscita ancora una volta a stupire i suoi fan con l’annuncio dell’iPhone X. Si tratta di un prodotto che ha finalmente rivoluzionato la gamma dei melafonini che da qualche anno a questa parte era diventata un po’ monotona. L’iPhone del 10º anniversario della società californiana porta con sé una nuova funzionalità di autenticazione chiamata Face ID, che differisce parecchio dalle altre soluzioni disponibili. Se ...

Come Sbloccare iPhone senza codice : Da anni la società californiana Apple sta aumentando la sicurezza nei suoi dispositivi, in particolare in iPhone, inserendo sempre sistemi di sicurezza più innovativi. Con l‘iPhone 5S è stato introdotto il Touch ID, il sensore biometrico che consente solo al proprietario dell’iPhone di sbloccare lo stesso. Con l’ultimissima generazione di iPhone X è stato introdotto un sistema ancora più avanzato, il Face ID. È un sistema di ...

Come Sbloccare bootloader Xiaomi : Avete comprato uno smartphone ad un ottimo prezzo ma vi è arrivato con una ROM cinese? In quattro semplici passaggi vi spieghiamo esattamente Come sbloccare bootloader Xiaomi, così da poter installare sul vostro telefono una ROM perfettamente utilizzabile da noi fruitori italiani. Dovete sapere infatti che esistono molte versioni MIUI, il sistema operativo sviluppato da Xiaomi che viene installato su tutti gli smartphone dell’azienda. Se ...