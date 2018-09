Come Installare TVTAP Su Firestick : Come scaricare TVTAP su Firestick. Come Installare TVTAP su Firestick. TVTAP per Firestick download e installazione: guida completa. TVTAP su Firestick (o Fire TV Stick): download e installazione A grande richiesta, oggi vediamo insieme Come fare per scaricare e Installare TVTAP su Firestick (Fire TV Stick di Amazon). Grazie alle nostre indicazioni potrai dunque scaricare, Installare, usare, vedere e guardare […]

Come Installare ADB e Fastboot : Se siete arrivati qui, probabilmente siete alle prime armi con il modding del mondo Android. Prima di entrare nel vivo è meglio farsi un’idea generale sui vari tools esistenti e sul loro funzionamento. I 2 tool fondamentali per iniziare a moddare i dispositivi Android sono sicuramente ADB e Fastboot. Ma nel concreto cosa sono e a cosa servono? Come possiamo installarli ed utilizzarli? Cos’è ADB? ADB è l’acronimo di Android ...

Come Installare IPA E App Su iPhone Senza Jailbreak – Guida 2018 : Vuoi Installare app a pagamento gratis su iPhone e iPad Senza Jailbreak? Ecco la Guida aggiornata al 2018 per Installare programmi su iPhone gratis Senza Jailbreak Non hai il Jailbreak? Nessun problema. Installa tutte le app che vuoi, anche quelle a pagamento, GRATIS Nuovo giorno, nuova Guida dedicata ai possessori di smartphone e tablet Apple, quindi iPhone e […]

Come Installare Fortnite su Android (è più complicato di quanto pensi) : Si torna a parlare di Fortnite e di Come installarlo su Android, è complicato e non è detto che tu possa giocarci. Almeno per ora. Il motivo è che Epic Games non ha voluto distribuire il gioco tramite il Play Store e in più ha dato una sorta di esclusiva a Samsung, ma vediamo Come procedere. L’esclusiva per i dispositivi Samsung in realtà non è durata molto, solo un paio di giorni se si tratta della versione beta di Fortnite per Android. ...

Come Installare Fortnite su Android : Dopo l’enorme successo riscosso su PC, console e iPhone, Fortnite ha fatto finalmente il suo debutto ufficiale nel mondo Android. Il più famoso Battle Royale ha deciso bene di conquistare anche i cuori di tutti gli utenti che amano giocare sul proprio smartphone. La Epic Games ha pensato bene di non pubblicare l’app ufficiale sul Google Play Store, ma ha reso disponibile l’apk di Fortnite solo dal suo sito ufficiale. Dopo ...

Come Installare Windows 10 da USB : Windows 10 è sicuramente uno dei sistemi operativi più utilizzati al giorno d’oggi grazie alle sue tantissime funzionalità. Spesso capita di dover effettuare un’installazione da zero dell’OS di Microsoft e magari si dispone di un prodotto senza lettore CD/DVD dove poter inserire il disco. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di correre in vostro aiuto proponendovi una guida in cui vi sveliamo Come installare Windows 10 da USB, ...

Come Installare Dolby Atmos su Galaxy S8 : installare Dolby Atmos su Galaxy S8 La guida per mettere il Dolby Atmos apk estratto dal Samsung Galaxy S9 sul telefono Android Galaxy S8.

Come scaricare e installare Spotify su Smart TV : Tra i migliori servizi streaming di musica on demand abbiamo Spotify che offre una selezione molto ampia di brani musicali e conta attualmente più di 70 milioni di abbonati. Come molti di voi sicuramente sapranno, Spotify può essere fruito in maniera molto semplice grazie all’applicazione disponibile per PC Windows, Mac, Linux, Android, iOS e Windows Phone ma anche per televisori intelligenti. In questo articolo parleremo proprio di ...

Come Installare Addon DAZN Su Kodi : Guida per Installare l’Addon DAZN su qualsiasi versione di Kodi. Download e installazione Addon DAZN su Kodi: tutti i passaggi spiegati. Sport in streaming su Kodi con DAZN Installare Addon DAZN su Kodi per guardare sport e calcio in streaming Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated appassionati di streaming. Oggi in particolare vedremo tutti i passaggi da seguire […]

Come disinstallare app e programmi Mac : Sono tantissimi gli utenti che si chiedono se passare da Windows a macOS per via delle funzionalità e potenzialità offerte dal sistema operativo progettato da Apple. Quelli che non possono permetterselo, invece, cercano su Internet Come trasformare Windows in Mac. In entrambi i casi, non si può fare a meno di installare programmi per usarli anche sull’OS della mela morsicata. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per rivelarvi proprio ...

Windows : ecco Come Installare manualmente gli aggiornamenti : Gli aggiornamenti sono una caratteristica fondamentale in tutti i sistemi operativi, in particolar modo, Windows dove questi garantiscono un livello di sicurezza costante, i fix dei bug generati, più ottimizzazione e nuove funzionalità. Può capitare, tuttavia, che Windows Update per una ragione o per un’altra smetta di funzionare bloccandosi e non permettendo all’utente di installare gli aggiornamenti. ecco che in tal caso può ...