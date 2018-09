Colombia | Pekerman lascia la panchina | nuovo incarico in vista?

Colombia - Pekerman lascia la panchina e si candida per l’Argentina : José Pekerman, dopo l’addio alla panchina della Colombia, si candida ad un posto su quella dell’Argentina dopo il flop Mondiale José Pekerman non è più il Ct della Colombia. E’ arrivata anche l’ufficialità dell’addio del Ct alla panchina Colombiana. Diverse voci vorrebbero Pekerman in procinto di partire verso una nuova esperienza, quella sulla panchina dell’Argentina, lasciata vacante da Sampaoli. ...

José Pékerman ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale di calcio Colombiana : José Pékerman, che ha 69 anni ed è uno dei più famosi allenatori di calcio sudamericani, ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale di calcio colombiana. Lo ha annunciato in un comunicato la federazione colombiana. Pékerman allenava la squadra dal The post José Pékerman ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale di calcio colombiana appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 Russia - Colombia : infortunio per James. Pekerman : 'Sono preoccupato' : Nonostante la qualificazione agli ottavi , sfida contro l'Inghilterra, e il primo posto nel girone H conquistato grazie alla vittoria sul Senegal, in casa Colombia c'è anche tanta preoccupazione per ...