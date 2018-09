Colombia | Pekerman lascia la panchina e si candida per l’Argentina

José Pékerman ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale di calcio Colombiana : José Pékerman, che ha 69 anni ed è uno dei più famosi allenatori di calcio sudamericani, ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale di calcio colombiana. Lo ha annunciato in un comunicato la federazione colombiana. Pékerman allenava la squadra dal The post José Pékerman ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale di calcio colombiana appeared first on Il Post.