Clima | il global warming minaccia anche la barriera corallina profonda

Clima : Trump ridimensiona le leggi sul metano - gas serra che contribuisce al riscaldamento globale : L’amministrazione Trump sta ridimensionando alcune normative sull’inquinamento da metano che sta contribuendo a cambiare il Clima, ritenendole costose e onerose, ma il Colorado si oppone, con il sostegno dell’industria. Le compagnie energetiche del Colorado hanno scoperto e riparato circa 73.000 perdite di metano dal 2015 sotto un programma statale di controllo dei giacimenti di petrolio, secondo la Colorado Air Pollution Control Division. Il ...

Clima : video di Muccino per il Wwf porta il Global Warming alla Mostra di Venezia : Il difficile percorso per la sopravvivenza di mamma orsa con i suoi cuccioli: alla 75esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il Wwf accende i riflettori sul cambiamento Climatico con lo ‘short film’ d’autore sugli effetti dei cambiamenti Climatici, prodotto e realizzato da Edi Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, che verrà proiettato sul maxischermo del red carpet per tutta la ...

L'accordo di Parigi è fallito e abbiamo bisogno di un'agenda globale per il cambiamento Climatico : Ciò che manca, almeno per adesso, è la volontà politica per farlo. L'opinione pubblica mondiale giocherà evidentemente un ruolo importante in questa partita. Il tempo rimasto è poco. Senza ...

Clima : il riscaldamento globale spinge i cicloni tropicali verso i poli : Un team di ricercatori dell’Università di Melbourne ha analizzato dati registrati tra il 1980 e il 2014, rilevando che a causa del riscaldamento globale i cicloni tropicali si stanno formando a distanze sempre maggiori dall’Equatore, spingendo nuove regioni nella zona di tempeste intense e creando nuove zone aride. L’espansione dei tropici, fino a 111 km in un decennio, si starebbe già riflettendo sulla formazione dei ...

Clima - è allarme : il riscaldamento globale potrebbe raddoppiare e il livello del mare aumentare di 6 metri : L’aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale potrebbe essere il doppio di quanto previsto dai modelli Climatici attuali, e il livello del mare potrebbe aumentare di 6 metri e più anche se il mondo riuscisse a contenere il riscaldamento entro i 2 gradi dai livelli pre-industriali (l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sul Clima). Lo sostiene una ricerca condotta da 59 scienziati da 17 paesi e pubblicata sulla rivista ...

Climate leadership summit : il Vaticano convoca il summit della dirigenza globale sul Clima : Il 5 e 6 luglio, il Vaticano ospiterà un’importante conferenza internazionale sul cambiamento climatico e l’ecologia. L’evento commemora il terzo anniversario di Laudato Si’, la storica enciclica di Papa Francesco sull’ambiente. La conferenza discuterà eventi significativi programmati per questo autunno, che includono eventi politici, come la conferenza delle Nazioni Unite COP24 sul cambiamento climatico, ed eventi non-statali, come ...

Clima - riscaldamento globale : i primi animali esistiti hanno surriscaldato la Terra : Secondo una ricerca condotta dalla Libera Università di Bruxelles, pubblicato su Nature Communications, i primi animali esistiti sulla Terra hanno surriscaldato il pianeta, rendendolo meno ospitale e contribuendo probabilmente a diverse estinzioni di massa: oltre 500 milioni di anni fa avrebbero cominciato a degradare il materiale organico presente sui fondali marini. I ricercatori sono giunti a questa conclusione elaborando un modello ...

