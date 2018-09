Classifica Vuelta 2018 Simon Yates in maglia rossa | le ambizioni di Valverde 11^ tappa

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : undicesima tappa. Continuo 'mangia e bevi' - possibili imboscate per la Classifica generale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'undicesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Fabio Aru a ridosso della top10 : Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa alla Vuelta a España 2018. La tappa odierna si è conclusa come previsto con una volata di gruppo e il capitano della Mitchelton-Scott non ha avuto quindi problemi a difendere la leadership della Classifica generale. Il podio virtuale è poi completato dai due Movistar con lo spagnolo Alejandro Valverde a 1” e il colombiano Nairo Quintana a 14”. A ridosso della top 10 troviamo invece Fabio Aru, che ...

Simon Yates in maglia rossa davanti a Valverde e Quintana: la classifica generale della Vuelta 2018 al termine della prima settimana Con i 200.8 km di tracciato che hanno accompagnato gli appasionati

Vuelta 2018 – Yates maglia rossa davanti a Valverde - ma occhio a Quintana : la Classifica generale al termine della 1ª settimana : Simon Yates in maglia rossa davanti a Valverde e Quintana: la classifica generale della Vuelta 2018 al termine della prima settimana Con i 200.8 km di tracciato che hanno accompagnato gli appasionati di ciclismo da Talavera de la Reina a La Covatilla, si è conclusa la prima settimana della Vuelta di Spagna 2018. I primi 7 giorni della corsa spagnola dunque regalano i primi verdetti. Si gode il giorno di riposo di domani, in maglia rossa, ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Simon Yates al comando - Valverde lo tallona. Fabio Aru spera nel podio : Simon Yates ha indossato la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta di Spagna 2018: il britannico è il migliore dei big che possono puntare al successo finale, al momento ha un solo secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi ha fatto vedere una buona gamba. Continuano a sorprendere Emanuel Buchmann e Jon Izaguirre, mentre Fabio Aru si trova in undicesima posizione a 1’08” dal ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates veste la maglia rossa - 1” su Valverde! Fabio Aru a 1’08” : Simon Yates indossa la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2018. Il britannico veste il simbolo del primato sfilandolo a Rudy Molard che si è staccato come da pronostico: il capitano della Mitchelton Scott, che aveva già regalato spettacolo durante l’ultimo Giro d’Italia indossando a lungo la maglia rosa, ha un secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi è scattato nel ...

