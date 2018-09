Cina | 13enne si lancia dal tetto e muore | pensava di poter volare come gli eroi dei suoi

Malore in pisCina per 13enne : ricoverato in ospedale : Il 13enne che ha accusato un Malore improvviso in una piscina di un albergo di Narzole nelle Langhee cuneesi. ricoverato in ospedale.

Malore dopo tuffo pisCina - grave 13enne : ANSA, - CUNEO, 27 LUG - Sono gravi le condizioni di un 13enne, ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo avere accusato un Malore nella piscina di un albergo di Narzole, nelle ...

Il tuffo e i tentativi di salvarla : così Sara è morta in pisCina «Aspirata dal bocchettone» La 13enne che sognava il ballo : Sara Francesca, 13 anni, è stata «aspirata da un bocchettone»: cosa è successo, dal tuffo in piscina ai tentativi di rianimarla

Sperlonga - 13enne morta risucchiata in pisCina : «Fatale la potenza dell'idromassaggio» : Tutti si domandano come sia possibile morire in una piccola piscina, in quel modo assurdo. Ma per chi opera nel settore, i rischi sono ben noti. «Purtroppo - spiega un imprenditore di Latina...

Sperlonga - 4 indagati dopo la morte in pisCina di una 13enne : Già nel 2014 il Grand Hotel Virgilio era finito nelle pagine della cronaca per un caso di abusi edilizi. La piscina e un ampliamento della struttura erano poi stati dissequestrati. L'autopsia ...