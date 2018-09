Ciclismo | splendido successo della Nippo Vini Fantini | Damiano Cima conquista il Tour of

Ciclismo – Mondiali su pista juniores - splendido oro di Vittoria Guazzini nell’omnium : Secondo titolo iridato per l’Italia e per la stessa Vittoria, che vince tre prove su quattro e dà una dimostrazione di grande forza e sicurezza nella corsa a punti finale Lo scorso anno aveva già messo al collo medaglie d’oro a Mondiali e Europei. Lei, da predestinata, appena arrivata nella categoria juniores, appariva come l’ultima splendida “creatura” di un settore che è diventato autentica fucina di medaglie, anche grazie al ...