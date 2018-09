Ciclismo | Enrico Gasparotto lascia il Team Bahrain | ‘Non vedo l’ora che

Ciclismo - Enrico Gasparotto cambia squadra. Il prossimo anno correrà con la Dimension Data : Enrico Gasparotto nella prossima stagione correrà con il Team Dimension Data. Il 36enne di Sacile dopo due stagioni con la Bahrain Merida, sceglie di passare al team sudafricano in cui potrà trovare nuovi stimoli per cercare di ritrovare un successo che manca da più di due anni, l’Amstel Gold Race del 2016. In questa stagione Gasparotto ha brillato proprio nella classica olandese, chiudendo in terza posizione alle spalle di Michael Valgren e ...