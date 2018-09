huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Christine Lagarde: 'A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' https:/… - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Christine Lagarde: 'A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' https:/… - ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: Christine Lagarde: 'A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' https:/… - TeneraValse : RT @HuffPostItalia: Christine Lagarde: 'A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' https:/… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Daldisono passati diecie sono stati fatti molti "progressi". Ma il bilancio è positivo solo a metà: ladelfinanziario, quella che ha scatenato la crisi del 2008, è cambiata troppo poco, con i profitti che continuano ad avere la meglio sulla prudenza, così come i risultati di breve termine sulla sostenibilità. A mettere in guardia sulla necessità di non mollare la presa è."Servono riforme all'interno delfinanziario" tuona il direttore generale del Fmi che offre la sua ricetta: più donne in finanza per una maggiore stabilità perché "se ci fossero stateSisters invece che, il mondo avrebbe potuto essere molto diverso ora". Una maggiore diversità è sempre positiva perché affina il pensiero e il ...