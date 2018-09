Chieti | due ponti fatiscenti Il sindaco | “Non ci sono soldi per la manutenzione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Duein condizioni critiche. A cominciare da quello di Madonna delle Piane, dove transitano decine di migliaia di auto al giorno e che corre proprio sopra la ferrovia, la stazione e l’affollatissima via Tiburtina. Un’arteria da imboccare per forza se ci si reca all’ospedale cittadino o all’università, o se si entra/si esce dalla città. Preoccupa, e non poco, anche un altro viadotto molto trafficato, quello di via Gran Sasso; e la rivelazione del fatto che questi due, insieme ad altre diciotto strutture comunali, non abbiano mai ricevuto una verifica di vulnerabilità sismica, nonostante oggisia un territorio a rischio terremoti. Occorrerebbero monitoraggi e unastraordinaria da 4 milioni di euro, ma ilteatino Umberto Di Primio, nell’illustrare il rapporto che ha inviato al ministero dei Trasporti dopo la tragedia di Genova, mette le mani avanti. E ...