Chiara Ferragni | pazienza finita | la replica decisa alle critiche

Chiara Ferragni asfalta gli haters che l'accusano di avere il seno troppo piccolo. Ecco come ha risposto : Dopo le nozze darecord per Chiara Ferragni tempo di tornare a lavoro. L'imprenditrice digitale parteciperà al Fashion Show Intimissimi di cui è testimonial, che si terrà...

Chiara Ferragni - il tampax extralarge e lo scivolone social con Fedez Video : Chiara Ferragni e Fedez sono tornati al lavoro a Milano, dopo il matrimonio da favola a Noto che ha fatto sognare milioni di fan. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Pochi minuti fa nelle stories...

Chiara Ferragni e la gaffe social con Fedez : «Il tampax extralarge? Lo uso per...» Video : Chiara Ferragni e Fedez sono tornati al lavoro a Milano, dopo il matrimonio da favola a Noto che ha fatto sognare milioni di fan. Pochi minuti fa nelle stories di Instagram, il rapper ha ripreso la...

Chiara Ferragni e la gaffe social con Fedez : «Il tampax extralarge? Lo uso per il tuo c***» Video : Chiara Ferragni e Fedez sono tornati al lavoro a Milano, dopo il matrimonio da favola a Noto che ha fatto sognare milioni di fan. Pochi minuti fa nelle stories di Instagram, il rapper ha ripreso la...

Chiara Ferragni dopo il matrimonio : "Troppo emozionata - non riuscivo a trattenere le lacime" (video) : Il 1° settembre si sono celebrate le nozze più social dell'anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni, che insieme raccolgono più di 20 milioni di seguaci su Instagram. Il rapper e l'imprenditrice digitale si sono detti il fatidico sì a Noto, salotto barocco della valle siracusana.Proprio su Instagram, sulle cui pagine è stato raccontato il giorno del matrimonio, la Ferragni sta continuando a raccontare le emozioni dell'evento, pubblicando ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ La raccolta fondi resta un flop : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:38:00 GMT)

MATRIMONIO FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ Rovazzi assente alle nozze : “Sì - le ho seguite..." : MATRIMONIO FEDEZ e CHIARA FERRAGNI: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:12:00 GMT)

MATRIMONIO FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ "Una brava moglie cucina sempre" : prima sera in casa per la coppia : MATRIMONIO FEDEZ e CHIARA FERRAGNI: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:17:00 GMT)

Chiara Ferragni - Gabbana la critica e lei risponde su Instagram : Stefano Gabbana critica l’abito di Chiara Ferragni su Instagram e lei risponde in un modo molto particolare. A pochi giorni dal sì non si arresta il clamore intorno alle nozze dei Ferragnez. Dal giro d’affari milionario generato dall’evento, alle lacrime degli sposi, sino al menù: della cerimonia si è detto tutto e il contrario di tutto. A far discutere, come in ogni matrimonio che si rispetti, è stato soprattutto l’abito ...

Verissimo - Chiara Ferragni ospite della prima puntata? Sicuro ci sarà Totti : Chiara Ferragni super ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5? Una notizia bomba: Chiara Ferragni potrebbe essere tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di “Verissimo“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Al momento trattasi solo di un’indiscrezione, ma la notizia sta circolando nelle ultime ore a Cologno ...

Fedez e Chiara Ferragni - dopo le nozze un figlio e tour in coppia : Avrà pure artisticamente divorziato da J-Ax, ma Fedez ha già trovato una nuova spalla per i suoi progetti musicali. E che spalla! Si tratta della mogliettina Chiara Ferragni, che si appresta a dividere con lui la consolle per debuttare come deejay in coppia. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 settembre. #Ferragnez, l'album delle nozze social di Chiara Ferragni e Fedez ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Record di interazioni su Instagram : superati i 34 milioni in pochi giorni : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:30:00 GMT)

MATRIMONIO FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ Fabio Rovazzi svela : “l’importante è che siano felici" : MATRIMONIO FEDEZ e CHIARA FERRAGNI: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 05:10:00 GMT)

Silvia Toffanin - un ritorno col botto. Gira una voce : porta alla prima di 'Verissimo' Chiara Ferragni : Colpaccio di Silvia Toffanin che a Verissimo , secondo quanto spiffera ilfattoquotidiano.it, ospiterà per la prima puntata della prossima stagione del programma su Canale 5 Chiara Ferragni . Fresca di ...