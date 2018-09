Che palle il sesso da quando è diventato materia scolastica

Sassuolo - Squinzi : 'Boateng un fenomeno. Vittoria sull'Inter? A Spalletti dico Che...' : Giorgio Squinzi , patron del Sassuolo , parla a la Gazzetta dello Sport : 'La Vittoria con l'Inter? Spalletti mi aveva detto che non avrei trovato spazio per un'altra targa. Come no. Sassuolo secondo per errore? Nessun errore, siamo noi l'anti Juve . Scherzo ...

Spalletti : Inter saprà dopo le critiChe : ANSA, - MILANO, 31 AGO - "Bisogna imparare a pedalare le prime volte senza perdersi dietro le critiche". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia ...

Spalletti : Inter saprà dopo le critiChe : ANSA, - MILANO, 31 AGO - "Bisogna imparare a pedalare le prime volte senza perdersi dietro le critiche". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia ...

Gartner conferma Che Huawei si è lasciata alle spalle Apple : Un nuovo report conferma che Huawei è riuscita nell'impresa di superare Apple per quanto riguarda i volumi di vendite dei propri smartphone L'articolo Gartner conferma che Huawei si è lasciata alle spalle Apple proviene da TuttoAndroid.

Inter - critiChe assurde a Handanovic : il portiere non è un problema per Spalletti : Inizio di stagione deludente in casa Inter, un solo punto conquistato per la squadra di Luciano Spalletti contro Sassuolo e Torino, due squadre assolutamente alla portata, troppo poco per quella che alla vigilia era considerata come l’anti-Juventus. Nelle ultime ore critiche assurde nei confronti del portiere Handanovic, è vero che l’estremo difensore nerazzurro ha commesso un errore in occasione del gol del 2-1 di Belotti ma ...

Inter - perchè Icardi è sempre intoccabile? Spalletti segua l’esempio di Allegri con Dybala : Dopo appena due giornate di campionato, l’Inter si ritrova già a fare i conti con i malumori di una piazza che quest’anno si aspettava di poter lottare testa a testa con la Juventus per la vittoria del titolo. Emettere sentenze dopo 180 minuti dall’inizio della Serie A, però, è prematuro ed è bene sottolineare che i nerazzurri molto probabilmente anche per questa stagione non contenderanno lo scudetto ai bianconeri, semplicemente perché ci ...

Fabrizio Biasin : Perché l'Inter fa pena. Luciano Spalletti ha già perso le sue certezze : C' è questo problema fastidioso, difficilmente analizzabile, per certi versi inspiegabile e che non riusciamo a sintetizzare se non con le seguenti tre parole: l' Inter fa pena. E questo potrebbe ...

Inter - è una debacle annunciata : mercato ‘rimandato’ - Spalletti in confusione ed anChe i big deludono : Si sono concluse le gare della domenica valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni e colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolare clamorosa debacle da parte dell’Inter, ancora un solo punto in classifica per la squadra di Luciano Spalletti dopo due partite per quella che era considerata l’anti-Juventus. Doppio vantaggio firmato da Perisic e De Vrij, partita che ...

Inter - è una debacle annunciata : evidenti limiti di squadra - Spalletti in confusione ed anChe i big deludono : Si sono concluse le gare della domenica valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni e colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolare clamorosa debacle da parte dell’Inter, ancora un solo punto in classifica per la squadra di Luciano Spalletti dopo due partite per quella che era considerata l’anti-Juventus. Doppio vantaggio firmato da Perisic e De Vrij, partita che ...

Inter - Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico Che…” : Spalletti- Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter, Spalletti: “Sono mancate certezze. Cambi? ...

Calciomercato Inter - Keita : «Qui anChe grazie a Spalletti» : MILANO - " Spalletti ha inciso molto sulla mia scelta di venire all' Inter . Penso sia un tecnico top dal quale posso imparare molto, mi ha spiegato come funzionano le cose qui e sono venuto anche per ...

Keita : "Qui anChe per Spalletti" : 'Spalletti ha inciso molto sulla mia scelta di venire all'Inter. Penso sia un tecnico top dal quale posso imparare molto, mi ha spiegato come funzionano le cose qui e sono venuto anche per lui'. Si ...

Serie A - Inter-Torino : incroci e sfottò. Che duello tra Spalletti e Mazzarri : Dice il Galateo che una stretta di mano identifica la persona, è una specie di prima impressione che ci si scambia. Ecco: Tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, domenica a San Siro, forse ci sarà un ...

Modulo - uomini - testa Le colpe di Spalletti nell'Inter Che delude se vuol essere l'anti Juve : C i spieghi Spalletti come l'Inter, considerata la prima rivale della Juventus, sia riuscita nell'impresa di giocare malissimo a Reggio Emilia e lasciare la vittoria al Sassuolo. Quasi un'equazione. ...