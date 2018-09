Che fine ha fatto… Paul Young “tra i più grandi degli anni ottanta”

Che fine ha fatto il rover Opportunity su Marte? : (foto: Nasa/Jpl-Caltech/Cornell) È da giugno scorso che non si hanno più notizie di Opportunity. Dopo ben 15 anni di onorata carriera, infatti, il rover della Nasa ha smesso di comunicare con noi da quando è cominciata una delle più grandi tempeste di sabbia che abbiamo visto sul pianeta rosso. Ma ora sembra proprio che questa gigantesca tempesta stia finalmente terminando, alimentando le speranze della comunità scientifica che il rover possa ...

Elisa Isoardi e Antonella Clerici - ecco la foto Che mette fine ai gossip : Una fotografia mette fine a tutti i pettegolezzi e le indiscrezioni che vogliono Elisa Isoardi nemica giurata di Antonella Clerici . Le due primedonne hanno postato su Instagram uno scatto che le ...

“Che fine ha fatto la Gabanelli?” Ecco dove la rivedremo - da stasera : Un volto assente dal piccolo schermo da qualche tempo. Una perdita importante per il panorama dell’informazione italiano. Parliamo di Milena Gabanelli che dal 1997 fino a qualche mese fa è stata a capo di Report, programma di successo in onda su RaiTre. Negli anni il programma è diventato il più noto format di giornalismo investigativo in Italia. Affronta soprattutto temi di carattere economico, ma anche argomenti legati alla salute, alla ...

La Juve vince ma non convince - CR7 ancora a secco : ma Che fine ha fatto il fenomeno? : Cristiano Ronaldo ancora a secco: la Juventus non convince a Parma, ma porta a casa un’importante vittoria per 2-1 e rimane davanti a punteggio pieno Un match di grande importanza, questa sera al Tardini: il Parma ha infatti ospitato la Juventus, per l’anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A. L’attenzione è stata tutta riposta su Cristiano Ronaldo, che, secondo le statistiche, si sarebbe dovuto sbloccare ...

Fine settimana con il Maestrale a Olbia e in Gallura : raffiChe fino a 40 km - h : , Visited 7 times, 14 visits today, Notizie Simili: Festa del Gusto, emozioni e spettacoli. Ressa nel… Nel Fine settimana per pulire i litorali di… Pioggia e sole nel Fine settimana a ...

Atalanta - Che fine ha fatto Ilicic? Le ultime notizie sullo sloveno : Ilicic ancora fuori dalla rosa dell’Atalanta in questo inizio di stagione non certo positivo per l’attaccante sloveno Atalanta, che fine ha fatto Ilicic? E’ quanto si staranno domandando alcuni appassionati di calcio che in questo inizio di stagione non hanno ancora potuto ammirare le giocate dello sloveno. Cardine atalantino nella passata stagione, ancora non si è visto in campo, ma non certo per scelta tecnica di ...

Giuseppe Conte - profezia Bruno Vespa : 'I sondaggi seri...' - Che fine farà per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Quello di Giuseppe Conte è un Gran Premio pericolosissimo. Bruno Vespa usa l'immagine, cruenta, dell'incidente di Marcus Ericsson su Sauber alle libere del Gp di Monza di Formula 1 di venerdì per ...

Gaza : fonti mediChe Striscia - feriti in scontri confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale e il Foglio sportivo. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì) I nostri primi quarant'anni - “E adesso tutti mi chiamano signora. Certo sarebbe peggio signorina”. Patrizia Cavalli, P

AnChe su Huawei P8 Lite 2017 la finestra con la scansione delle Reti WiFi : replica ufficiale : Uno degli argomenti che tiene banco in questi giorni tra gli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017, e che al contempo hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, riguarda l'apparizione di una fastidiosa finestra tra un menù e l'altro. Mi riferisco al messaggio automatico dello smartphone con cui gli utenti vengono avvisati della possibilità di attivare la scansione delle Reti WiFi, Anche quando tale ...

Una Vita anticipazioni : CAYETANA muore - ma TERESA Che fine farà? : L’incendio che porterà alla morte di CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel), nelle puntate autunnali di Una Vita, causerà dei grossi problemi persino a TERESA (Alejandra Meco): come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) prometterà alla Sotelo Ruz di rivelarle il nome di suo padre soltanto se ucciderà la Sierra e tutto ciò darà il via ad una storyline con delle conseguenze drammatiche. Le ...

SCUOLA/ Lo statalismo di ritorno Che prepara la fine delle paritarie : Inizia un altro anno scolastico, cambiano i governi, cambiano i ministri, ma la situazione per le scuole paritarie è sempre più critica. Ecco cosa dicono i numeri. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ A chi giova dare scacco alle paritarie in 5 mosse?, di L. RibolziSCUOLA/ paritarie, tra élite e diplomifici c'è di mezzo la concorrenza sleale dello Stato, di T. Agasisti

LETTURE/ AnChe il materialista Lucrezio cercava un Amore senza fine : Il IV libro del "De rerum natura" di Lucrezio andrebbe riletto. Lucrezio è un materialista, ed è costretto dalla sua filosofia a tacitare l'infinito presente nell'Amore. LAURA CIONI(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:09:00 GMT)NOTTE DI SAN LORENZO/ Noi e quelle stelle lassù, un solo mistero grande, di L. CioniLETTURE/ Non sarà la bellezza a salvare il mondo, ma il sacrificio, di L. Cioni

Temptation Island - Che fine hanno fatto Oronzo e Valentina : Che fine hanno fatto Oronzo e Valentina? I due giovani formano una delle coppie più discusse di Temptation Island. Il loro percorso nel reality non è iniziato nel migliore dei modi, soprattutto a causa di Oronzo, che ha più volte affermato di avere la “malattie delle donne” – come la definiva lui – e da subito ha flirtato con diverse tentatrici. Memore dei tradimenti del passato, Valentina ha versato fiumi di lacrime e ...