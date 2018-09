Che cos' è ZeroPhone | il telefono minimal da soli 50 dollari

Da fusione di due stelle di neutroni bozzolo di detriti cosmici Che si sta espandendo : Un bozzolo di detriti cosmici si sta espandendo dalle due stelle di neutroni che 130 milioni di anni fa si sono fuse generando sia un’onda gravitazionale sia segnali come raggi gamma, onde radio e raggi X, giunti sulla Terra nel 2017 e osservati per la prima volta dalla nuova astronomia basata sull’analisi di messaggeri cosmici diversi, la cosiddetta astonomia multimessaggero. Il fenomeno, pubblicato sulla rivista Nature, è descritto nella ...

Nuovi iPad e MacBook - Apple arruola BOE per costruire sChermi IGZO - : Anche se il nome BOE non è molto conosciuto dai consumatori occidentali, si tratta di un colosso cinese, tra i principali costruttori al mondo di display piatti. Già a fine 2017 circolavano voci sull'...

Milano - monete d'oro antiChe nascoste negli slip : la polizia indaga due giovani per ricettazione : Le avevano rubate qualche giorno fa, presi mentre tentavano di venderle in un negozio di numismatica del centro

Radio 2 cancella Ettore - MiChele Dalai : "Costretto a rifiutare per dignità e decenza" : Ettore non riparte. A dieci giorni dalla prima puntata della nuova stagione arriva la notizia che il programma è stato cancellato dal palinsesto di Radio2. Inizia così il lungo post/sfogo pubblicato su Facebook da Michele Dalai, ideatore, autore e conduttore di Ettore - Ritratti a mano libera, programma di racconto in onda per tre stagioni nel preserale/access del fine settimana. Un programma che ha voluto essere - come si legge nella ...

Volvo 360c - letto e ufficio in auto : così si sfrutterà il tempo Che ora 'si spreca' guidando : ... offrendo uno scorcio di come la tecnologia di guida autonoma potrà cambiare il mondo per come lo conosciamo. Le possibilità sono infinite'. Inoltre, secondo Volvo, auto così concepite potrebbero ...

Premier - gli acquisti più costosi in base all’inflazione : ShevChenko in vetta : Quanto varrebbero oggi i trasferimenti del passato in Premier League? Uno studio di TotallyMoney ha provato a rispondere alla domanda. L'articolo Premier, gli acquisti più costosi in base all’inflazione: Shevchenko in vetta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Montanari : NYT si concentra solo su gabbiani - ci sono anChe cose positive : Roma – Pinuccia Montanari, assessora alla sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale commenta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in citta’”, condotta da Emanuela Valente, l’articolo del New York Times sull’invasione dei gabbiani a Roma. Il quotidiano americano parla di una citta’ sporca e ostaggio di enormi gabbiani che la fanno da padroni. “Rispetto al problema dei ...

Roma. Montanari : “Il NYT si è concentrato sui gabbiani anziché sulle cose positive” : Roma, Assessore Montanari: “Il NYT si è concentrato sui gabbiani anziché sulle cose positive. Le statistiche parlano di un incremento del turismo nel centro storico di Roma che va in netto contrasto con le valutazioni del giornale” Pinuccia Montanari, assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale commenta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, l’articolo del New York Times ...

Avetrana - perché Cosima e Sabrina potrebbero tornare libere : Il processo che ha condannato Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sarah Scazzi potrebbe essere annullato per la violazione di un fondamentale diritto delle due imputate. Ecco perché madre e figlia potrebbero, tra circa cinque anni, tornare a casa da innocenti. E quale prova 'regina' potrebbe crollare.Continua a leggere

Premier League - ShevChenko oggi sarebbe il calciatore più costoso : Se fosse accaduto oggi, il trasferimento di Andriy Shevchenko dal Milan al Chelsea si sarebbe concluso per una cifra pari a 144,4 milioni di sterline. TotallyMoney ha effettuato uno studio, comprensivo di ogni trasferimento della Premier League dal 1992, calcolando una formula di inflazione dei calciatori per calcolare la quota di trasferimento di ogni giocatore. L’attaccante ucraino si è trasferito al Chelsea per 29,4 milioni di ...

Etna : ecco perché si è alzata l’allerta e cosa significa : Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha spiegato all’AGI che “in questo momento l’Etna si trova in uno stato di potenziale disequilibrio. Non è a riposo ed è per questo che la Protezione civile ha deciso di passare al livello di allerta giallo“. “Questa decisione è arrivata in seguito a una riunione che si è tenuta lo scorso 29 ...

Che cos'è e come funziona il Taser - la pistola elettrica da oggi in sperimentazione : Al via ufficialmente per tre mesi, dal 5 settembre 2018 in 12 città italiane, da Milano a Catania ma non a Roma, la sperimentazione del Taser, la pistola a impulsi elettrici classificata non letale, voluta dal Ministero dell'Interno con lo scopo di aiutare le forze dell'ordine (polizia, carabinieri

'Mai fatto sesso con Jimmy' - Asia Argento sospende anChe i pagamenti. Cosa ha svelato l'attrice : FUNWEEK.IT - Cambia tutto nella vicenda Asia Argento - Jimmy Bennet: in primis l'attrice ha assoldato un nuovo avvocato e poi ha completamente rivoluzionato la strategia adottata fino ad...

Fabio Rovazzi al Festival di Venezia parla anChe di Fedez : cosa ha svelato sul matrimonio : FUNWEEK.IT - C'era anche Fabio Rovazzi al Festival di Venezia 75 insieme alla fidanzata Karina e a Al Bano Carrisi invitati alla visione di 'Vox Lux', film in concorso con Natalie...