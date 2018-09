“C’è un uomo lì sotto!” Milano | choc e urla Succede sotto gli occhi di tutti

caffeinamagazine

: Le zanzare non sono solo fastidiose, ma sono vettori di pericolosissime infezioni. Dove c’è l’uomo non ci devono es… - RobertoBurioni : Le zanzare non sono solo fastidiose, ma sono vettori di pericolosissime infezioni. Dove c’è l’uomo non ci devono es… - Linkiesta : Maggioranza e opposizione. Tutto nello stesso #Governo. Nessuna casella del dissenso è lasciata scoperta. C'è l'uo… - Auditore__ : @alwayswillbeu Beh ma ci sono un sacco di film in cui fanno vedere del sesso esplicito spesso tra uomo e donna, esa… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Unha perso la vita finendoun tram, questa mattina poco dopo le cinque, in piazza Giovanni Battista Grassi, a. L’incidente è avvenuto di fronte all’ingresso dell’ospedale Sacco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L’era privo di documenti, non si esclude possa trattarsi di un clochard.Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi, e gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi sembra che l’sia stato sorpreso dal tram mentre era steso sui binari, ma non è ancora chiaro se sia finito a terra per via di un malore o stesse dormendo, ubriaco. Il conducente del tram non ha fatto in tempo a frenare e lo ha ...