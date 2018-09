Caso Skripal | la polizia britannica ha emesso un mandato d' arresto per 2 cittadini russi

huffingtonpost

: Caso #Skripal, Mosca accusa Londra di violazione del protocollo diplomatico - sputnik_italia : Caso #Skripal, Mosca accusa Londra di violazione del protocollo diplomatico - paolocoa : FQ-Caso Skripal, Inghilterra emette mandato di cattura internazionale contro due russi - RosarioCambrea : Vi stupite del caso Skripal? La Russia ha sempre fatto così. Non è un governo di cui fidarsi -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Due, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, sono sospettati dallaper il tentato avvelenamento con il gas nervino dell'ex spia russa Sergeie di sua figlia Yulia, risalente allo scorso 4 marzo. Lo ha annunciato il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, che ha riferito di aver raccolto "indizi sufficienti" per accusare i due di cospirazione e di tentato omicidio. Lo stesso Basu ha però precisato che i nomi dei due uomini, per i quali è statoundiinternazionale, potrebbero essere falsi. Tuttavia, ha aggiunto la procuratrice Sue Hemming, le autorità britanniche non intendono chiedere a Mosca l'estradizione dei due.Petrov e Boshirov, o chiunque si nasconda sotto questi nomi, sarebbero arrivati in aereo dalla capitale russa a Salisbury, la città dove si è consumata la vicenda, due giorni ...