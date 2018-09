CASO SKRIPAL | INGHILTERRA | MANDATO DI ARRESTO PER DUE RUSSI Ultime notizie | avvelenarono

CASO SKRIPAL : la polizia britannica ha emesso un mandato d'arresto per 2 cittadini russi per il caso Skripal. : Due cittadini russi, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, sono sospettati dalla polizia britannica per il tentato avvelenamento con il gas nervino dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, risalente allo scorso 4 marzo. Lo ha annunciato il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, che ha riferito di aver raccolto "indizi sufficienti" per accusare i due di cospirazione e di tentato omicidio. Lo stesso Basu ha però precisato che ...