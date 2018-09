Caso Diciotti | irreperibili 40 migranti trasferiti a Rocca di Papa La Caritas | «Non

Spunta un nuovo Caso-Diciotti : Salvini rischia un'altra indagine : Anche la procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo contro Matteo Salvini . E al centro ci sarebbe sempre la nave Diciotti, ma non per lo sbarco dei 177 migranti di agosto. Bensì una situazione '...

Il Caso Diciotti è da studiare per capire come funziona la propaganda di Matteo Salvini : Lo stallo della nave della Guardia Costiera con a bordo i profughi a cui è stato per giorni impedito di sbarcare è stato risolto da chi lo aveva creato. Così la macchina comunicativa della Lega elabora, distorce e deforma Rocco Casalino, Luca Morisi e gli altri: ecco chi gestisce il "ministero della propaganda" "

Caso Diciotti - il ministro Giulia Bongiorno difende Salvini : “Accuse deboli e ripetitive - è una vittima” : Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, interviene sul Caso Diciotti e difende il vicepremier Matteo Salvini dalle accuse mosse dalla procura di Agrigento: "Il tema è la linea di confine tra il potere di un ministro che ha il dovere di assumere decisioni a tutela dell'ordine pubblico e il potere giudiziario. Il confronto tra politica e magistratura è fisiologico, se il pm ha elementi per aprire un'indagine deve farlo, ma ...

M5s - Di Battista anti-Salvini : "Siamo diversi dalla Lega"/ "Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla" : M5s, Di Battista anti-Salvini: "Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla". Le ultime notizie sull'ex parlamentare.

M5s - Di Battista anti-Salvini : “Siamo diversi dalla Lega”/ “Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla” : M5s, Di Battista anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Accuse contro Salvini : procure divise su Caso Diciotti/ Ultime notizie : sfuma ipotesi arresto illegale? : Diciotti, nuove Accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Caso Diciotti - 50 pagine e 5 accuse al ministro Salvini. I dubbi di Palermo sulla competenza : Palermo - Adesso sono a Palermo, in Procura, gli atti dell'inchiesta sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, indagati per l'illecito ...

SALVINI - Caso Diciotti : NUOVE ACCUSE/ Ultime notizie - Ministro contro l'UE : "Siamo in un villaggio vacanze?" : DICIOTTI, NUOVE ACCUSE per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il Ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:54:00 GMT)

Salvini - Caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Nel fascicolo contro Salvini per il Caso Diciotti ci sono 50 pagine di accuse : Il vicepremier Salvini parte di nuovo al contrattacco sull'inchiesta relativa alla nave Diciotti che lo vede indagato: "50 pagine di accuse nei miei confronti - scrive su Facebook - 5 reati contestati (sequestro di persona!), 30 anni di carcere come pena massima. Voi pensate che io abbia paura e mi fermi? Mai". Prosegue il titolare del Viminale: "So che in Italia ci sono tanti giudici liberi, onesti e ...

Caso Diciotti. 'Violazione di massa dei diritti umani' : l'Ong Ciss presenta un esposto : "La difesa dei diritti umani è il primo punto nella mission del Ciss: da 33 anni ci battiamo contro ogni forma di violazione dei diritti non solo in Italia, ma nel sud del mondo, attraverso azioni in ...

Migranti : esposto Ong su Caso Diciotti - 'violazione di massa diritti umani' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - "Il trattenimento dei 150 Migranti a bordo della nave Diciotti ha rappresentato una violazione di massa dei diritti umani". A sostenere la non legittimità del blocco della nave della Guardia costiera italiana, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni, è Sergio Cipol

Migranti : esposto Ong su Caso Diciotti - 'violazione di massa diritti umani' (2) : (AdnKronos) - Nell'esposto l'Ong chiede che si accerti la legittimità dell’operato dei soggetti coinvolti nella vicenda e, in particolare, che si accerti se e da chi sia stato dato l'ordine di proibire lo sbarco dei naufraghi, se siano state rispettate le procedure operative standard Sar e le compet

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso al Tribunale dei ministri. In 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : «Rischio 30 anni ma non mi fermo» : La Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento...