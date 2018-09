Caserta | sparito da giorni | trovato morto 22enne Mario Pio Zarrillo | giallo sul suicidio

Blastingnews

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Mancava da casa da venerdì scorso, ilPio Zarrilli. La sua scomparsa aveva allertato e gettato nell'angoscia un'intera comunità: se ne era andato dopo aver confidato a un amico di aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e di avere paura. Ieri pomeriggio, il tragico epilogo: il ragazzo è statodai carabinieri in una villa abbandonata di Marcianise, comune in provincia didove viveva con la famiglia. Si sarebbe suicidato con un colpo d'arma da fuoco, ma sul caso ancora avvolto nel mistero stanno cercando di fare chiarezza le indagini dell'Arma. A dare la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo è stato il sindaco Antonello Velardi sulla sua pagina Facebook....