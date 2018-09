Case agli sfollati del Morandi nelle Torri Faro | aperte le trattative

Un decreto legge per Genova - aiuti a famiglie e imprese. "Case agli sfollati entro novembre" : Un decreto legge per Genova, il potenziamento delle attività ispettive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la revoca delle convenzioni autostradali, la ricostruzione del Ponte affidata a un soggetto a controllo pubblico. Queste le linee guida dell'attività del Governo per gestire l'emergenza a Genova, nel giorno in cui si è registrata la prima contestazione contro le istituzioni da parte degli sfollati, che ...

Berlino - la proposta del sindaco : "Vietiamo la vendita delle Case agli stranieri" : Il sindaco di Berlino vuole vietare la vendita delle case agli stranieri.Il tutto per affrontare a muso duro, durissimo, la speculazione immobiliare che da diversi anni ha colpito la capitale della Germania. Dove, i prezzi delle abitazioni sono aumentati vertiginosamente. Basti pensare che, infatti, a cavallo fra il 2016 e il 2017, il costo medio di un appartamento lungo la Sprea è cresciuto di circa il 20%.E allora ecco la proposta choc del ...

Senato - Casellati : “Taglio stipendi a chi lavora poco”/ “Vitalizi? Valuteremo metodo - nuove regole dal 2019” : Senato, Casellati: “Taglio stipendi a chi lavora poco. Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”. Le ultime notizie: il piano del governo per ridurre i costi della politica(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Vitalizi - Casellati : “Non ha senso tagliarli se poi arrivano i ricorsi. Interverremo anche al Senato ma prima valutazioni” : Ha rilanciato un piano per tagliare i costi del Senato. Ma ha anche preso tempo sul provvedimento che abolisce i Vitalizi a Palazzo Madama. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Economy, ha ribadito che intende muoversi per una riduzione dei privilegi in Parlamento, ma ha rilanciato i suoi dubbi sul testo che invece è stato già approvato alla Camera a metà estate: “Sui Vitalizi mi domando”, ha ...

Sindaco Bucci : Genova vuole ponte - Gronda e terzo valico. Prime Case agli sfollati : Per la Protezione civile il torrente Polcevera sarà liberato dalle macerie in 10 giorni. A decidere l'agibilità del quartiere compreso nella “zona rossa” sarà invece la commissione del Mit una volta finiti i sopralluoghi e le analisi. Per il governatore Toti «questo comporterà un tempo di circa una settimana»...

Genova - consegnate le prime 5 Case agli sfollati : tra loro anche un bimbo di tre mesi : Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli, uno ha 3 mesi, e ...