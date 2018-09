Casa Bianca come Crazytown e il presidente Usa un idiota Le

"Trump è un idiota". Bufera sul capo di gabinetto della Casa Bianca. Ma lui smentisce tutto : ... firmato dal leggendario giornalista americano - due volte premio Pulitzer - Bob Woodward, che insieme a Carl Bernstein rivelò al mondo lo scandalo Watergate . Il suo Trump in the White House è in ...

Crazy Casa Bianca : New York. Il Washington Post pubblica alcuni episodi tratti da "Fear", il nuovo libro scritto da Bob Woodward che uscirà l'11 settembre e descrive la Casa Bianca terribilmente disfunzionale e paranoica del presidente Donald Trump con espressioni come "colpo di stato amministrativo" ed "esaurimento n

Bianca Guaccero è la nuova padrona di Casa di “Detto Fatto”. Ecco tutte le novità di questa edizione : E’ Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”, un programma di successo del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna, con la settima edizione, da lunedì 10 settembre alle 14:00. Confermato, al fianco della conduttrice, Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma sin dalla prima edizione. “Detto Fatto” torna con la sua formula consolidata e amata dal pubblico e la nuova conduttrice, Bianca ...

Casa Bianca ferma carte su Kavanaugh : ...mentre monta l'attesa per le audizioni al Senato sulla conferma del giudice nominato per la massima corte che partiranno martedi' e durante le quali si prospetta una infuocata battaglia politica. I ...

Spiagge accessibili : Stabilimento Balneare Casa Bianca a Lido di Jesolo : Passerelle a misura di sedia a rotelle, sedie Job o equivalenti, bagni accessibili. Questo è il minimo indispensabile per poter chiamare accessibile una spiaggia, ed è questo che troverete allo Stabilimento Balneare Casa Bianca a Lido di Jesolo. Ma non solo. “Abbiamo dei lettini rialzati rispetto agli altri per garantire il miglior spostamento dalla carrozzina al lettino” ci dice Alberto, il responsabile dello Stabilimento. ?? “Quello che ci ...

Trump - dopo accuse a Google minacce a Twitter e Facebook : "Attenti!"/ Casa Bianca "96% news da media sinistra" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Melania Trump in tacchi a spillo rosa pianta un albero nel giardino della Casa Bianca. Sui social si scatena l’ironia : Melania Trump pianta un albero in tacchi a spillo e vestitino a fiori e l’ironia sui social media si scatena. La buccia di banana per la First Lady è arrivata durante una cerimonia ieri alla Casa Bianca nella quale Melania ha scavato il terreno con una zappa per piantare un campione proveniente dalla quercia originale di Dwight David Eisenhower, albero voluto nel giardino della East Wing da Jaqueline Kennedy. Alla cerimonia, in ...

“McCain eroe” - ma Trump boccia il comunicato della Casa Bianca : Tutto era pronto per celebrare l’eroe di guerra. Ma il messaggio è stato cancellato all’ultimo: Donald Trump ha bocciato l’idea di un comunicato ufficiale per il senatore americano John McCain, morto ieri all’età di 81 anni....

Morto John McCain - senatore ed eroe del Vietnam col sogno della Casa Bianca. L'ultima battaglia col tumore : McCain lavora per un po' nell'azienda del suocero, ma é già una celebrità televisiva e il passaggio in politica è quasi naturale. Tra le fila dei conservatori. Viene subito eletto deputato a ...

Donald Trump - con lui alla Casa Bianca boom di imprenditori delle minoranze etniche : ... infatti, e' esploso del 400% da un anno fa, secondo un sondaggio tra oltre 2600 piccoli proprietari di business e imprenditori condotto da Guidant Financial , societa' di analisi del mondo del ...

Casa Bianca taglia fondi per palestinesi : ANSA, - ROMA, 25 AGO - L'amministrazione Trump ha deciso di tagliare più di 200 milioni di dollari stanziati per progetti di aiuti economici a Gaza e nella Cisgiordania, destinandoli ad altro, non ...

Casabianca/Lido San Tommaso. Investito sulla SS16 - giovane ricoverato al Pronto Soccorso : è grave : Brutto incidente nella notte sulla SS16, nel tratto compreso tra Casabianca e Lido San Tommaso. Intorno alle 2, infatti, un giovane di origine straniera che stava camminando lungo la strada è stato ...