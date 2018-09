Capelli | la «top 5» delle tendenze autunno-inverno 2018-19

vanityfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018) L’abbronzatura evoca ancora i bagni in mare e le ore trascorse sotto il sole, ma l’estate con le sue lunghe giornate sta definitivamente tramontando e all’orizzonte si sta profilando l’inizio di nuova fredda stagione. Per combattere la nostalgia da vacanza non ci resta che dare un’occhiata a ciò che di bello l’-19 è pronto a regalarci. Almeno in testa. Latosulle passerelle si sono registrate molte conferme per la gioiatradizionaliste, ma anche tante novità. Buone notizie per le amanti dell’intramontabile caschetto. Il bob continua a mantenere la sua posizione di rilievo tra i tagli di tendenza. Con le sue linee sfilate, i volumi ben calibrati, si riconferma taglio cool anche per l’alle porte. Che sia in versione ultra liscia e perfettamente simmetrica come quello di Kim Kardashian (tra gli ultimi esempi) o movimentato da onde piatte ...