Caos in Giappone | il tifone Jebi si lascia dietro una scia di vittime | feriti e “gravi

Il tifone Jebi provoca danni e vittime in Giappone : almeno 2 morti e Caos trasporti : Il più potente tifone a colpire il Giappone nell’ultimo quarto di secolo sta generando danni , disagi e vittime nella regione del Kansai: l’agenzia di stampa Kyodo riferisce di almeno due morti . L’Agenzia meteorologica Giappone se aveva avvertito su forti piogge e venti nella regione occidentale e nordorientale del Paese. “ Jebi ” ha effettuato il landfall nell’isola di Shikoku, per poi raggiungere la principale ...

Il tifone Jebi in Giappone : un morto e Caos trasporti - è il più potente degli ultimi 25 anni : Un tifone molto potente , Jebi , sta attraversando il Giappone centro-occidentale mettendo a dura prova i trasporti e le attività commerciali. Sono già 750 i voli cancellati e diversi i collegamenti ferroviari sospesi per precauzione. Secondo i meteorologi Giappone si è il tifone più forte degli ultimi 25 anni .Continua a leggere

Tifone Cimaron : allagamenti e Caos trasporti in Giappone - 600 mm di pioggia in meno di 48 ore : Il Tifone Cimaron ha investito il Giappone meridionale nella notte di ieri, generando allagamenti in alcune delle aree già colpite dalla grave alluvione del mese scorso e causando l’interruzione dei servizi di trasporto in diverse località, senza causare, al momento, vittime. Il Tifone, con venti da 200 km/h, ha scaricato 600 millimetri d’acqua in meno di 48 ore sulla parte meridionale e occidentale dell’Arcipelago, secondo ...