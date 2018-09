Caos fideiussioni | tre club rischiano tantissimo | possibili ribaltoni di classifica

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Il campionato di Serie B ha preso il via da due giornate mentre quello di Serie C ha dovuto fare i conti con continui rinvii dopo i continui scandali estivi. Tutto finito? Macchè, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi. In primo luogo bisogna fare i conti con la richiesta dell’Avellino di riammissione in Serie B, ilirpino ha intenzione di puntare sullerilasciate dalla Finworld, contestate e annullate dal Consiglio di Stato, coinvolte due squadre del campionato cadetto come Palermo e Lecce, più altre 10 squadre del campionato di Serie C come Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Pro Piacenza, Reggina, Rende, Siracusa e Teramo. Davide Anastasi/LaPresse Tutti ientro il 28 settembre dovranno regolarizzare la posizione, i duedel campionato di Serie B (Palermo e Lecce) non dovrebbero avere problemi, diverso il discorso riguardante ...