Cambiamenti climatici | il contributo del meteo | del clima e dell’uomo

Nauru - la minuscola isola del Pacifico diventata “prigione” per centinaia di rifugiati dell’Australia : incombe la minaccia dei Cambiamenti climatici : Dalla forma di una nocciolina e più piccola degli aeroporti di alcune grandi città, l’isola di Nauru, nel Pacifico ha una storia insolita. Grazie ai ricchi giacimenti di fosfato, un tempo gli 11.000 abitanti di Nauru erano tra le persone più benestanti sulla Terra. Ma quando gran parte del fosfato era già stato depredato, Nauru ha dilapidato la sua ricchezza con investimenti sbagliati. Questo ha fatto sì che l’isola si mettesse alla ricerca di ...

Coldiretti - nell'ultimo decennio 14 miliardi di danni da Cambiamenti climatici : Teleborsa, - La produzione agricola nazionale continua ad essere tartassata dai continui cambiamenti climatici. E negli ultimi 10 anni, parliamo di danni in termini economici superiori ai 14 miliardi ...

Maltempo - Coldiretti : dai Cambiamenti climatici 14 miliardi di danni in 10 anni : I cambiamenti climatici nell’ultimo decennio hanno provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro: lo rileva Coldiretti in merito agli effetti dell’ultima ondata di Maltempo. Una preoccupazione confermata – sottolinea la Coldiretti – dall’andamento climatico anomalo del 2018. Il Maltempo – precisa la Coldiretti ...

Cambiamenti climatici : un miliardo di persone malnutrite entro il 2050 : Secondo una ricerca della Harvard School of Public Health pubblicata su Nature Climate Change, otre un miliardo di persone nel mondo entro il 2050 avranno carenze nutrizionali gravi, dalla mancanza di ferro e zinco a quella di proteine: le aree più colpite saranno nord Africa, sudest asiatico e Medio Oriente. Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno passato in rassegna sia i risultati degli studi relativi al contenuto in sostanze ...

C’è una connessione tra nazionalisti e chi nega i Cambiamenti climatici : (foto: Pixabay) Conservatore, nazionalista di destra, uomo: chi nega che i cambiamenti climatici e l’effetto serra siano causati in qualche modo dagli esseri umani e dalle loro attività appartiene più spesso a queste categorie. A mostrarlo, confermando precedenti evidenze, è uno studio norvegese e svedese, guidato dalla Chalmers University of Technology in Svezia. La ricerca, pubblicata su Environmental Sociology, analizza l’impatto ...

“La Terra Brucia” : il manuale-guida sui Cambiamenti climatici di Michael Mann e Tom Toles arriva anche in Italia : E’ arrivato anche in Italia grazie a Hoepli e Legambiente il libro di Michael Mann e Tom Toles, “La Terra Brucia – Perchè negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” (192pp, 19,90€). Il volume uscito nel 2016 negli Stati Uniti d’America si intitola nella sua forma originale “The Madhouse Effect: How Climate Change Denial Is Threatening Our Planet” ed è una vera e propria guida non solo ...

Cambiamenti climatici : anche con 2 gradi in più siamo fritti? - : Ora che la scienza climatica inizia ad essere presa sul serio, e 195 paesi hanno firmato a Parigi nel 2015 un accordo per limitare la crescita delle temperature a non più di +2 °C rispetto ai livelli ...

Siccità - ondate di caldo record e alluvioni : ecco come i Cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...

Negli anni '80 ci saremmo potuti salvare - ora i Cambiamenti climatici sono irreversibili : "Il mondo si è surriscaldato più di un grado dall'inizio della rivoluzione industriale. L'accordo sul clima di Parigi - il non obbligatorio, impossibile da far rispettare e già ignorato trattato ...

Cambiamenti climatici : i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera sono i più alti degli ultimi 800.000 anni [DATI] : La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto il suo livello più alto in almeno 800.000 anni, secondo gli esperti. Nell’aprile di quest’anno, la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha superato la media di 410 parti per milione (ppm) per l’intero mese, secondo le analisi del Mauna Loa Observatory. Si tratta della prima volta nella storia delle analisi dell’osservatorio che la media di un mese intero ha ...

Tossicodipendenti dai Cambiamenti climatici - il meteo estremo è la normalità : Ci dite che è normale avere 40°C, ma non è così, in quanto la scienza, ovvero quella forma di ricerca su cui si basa il progresso della civiltà umana, ha censito per decenni e decenni medie di ...

Le conseguenze derivanti dai Cambiamenti climatici quanto costano? - Advisor Abbate - : Sono rimasto veramente perplesso nel constatare quanto tutto ciò stia modificando radicalmente l'economia planetaria.

Climatologo Usa : il caldo estremo è il “volto dei Cambiamenti climatici” : Le ondate di caldo estremo e gli incendi che stanno investendo il globo sono “il volto dei cambiamenti climatici”, con le conseguenze del riscaldamento globale che “si svolgono in tempo reale”. Lo ha detto al Guardian uno dei più grandi climatologi del mondo, Michael Mann, della Penn State University. “Questo è il volto del cambiamento climatico – ha detto Mann – non avremmo letteralmente assistito a ...

Il Sahara sta crescendo : espansione di oltre il 10% nell’ultimo secolo a causa dei Cambiamenti climatici : Il riscaldamento globale sta facendo crescere il deserto del Sahara: è quanto indica uno studio dell’University of Maryland. Gli scienziati hanno scoperto che il deserto più grande del mondo si è allargato di oltre il 10% nel corso dell’ultimo secolo. Lo studio suggerisce che anche gli altri deserti del mondo potrebbero espandersi con i cambiamenti climatici che continuano a scaldare il pianeta. I ricercatori hanno analizzato i dati sulle ...