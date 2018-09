BTp al test della «spreadonomics» Quali tassi se il deficit supererà il 3%?

ilsole24ore

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Archiviato il giudizio dell’agenzia Fitch, i mercati si concentrano sull’ammontare delche il governo intenderà stanziare per la manovra di Bilancio 2019. Il differenziale con il Bund, a detta degli esperti, si muoverà di conseguenza. Che piaccia o no la “” esiste. I mercati giudicano le scelte dei governi e gli investitori, se non gradiscono, sono lesti a ritirare i soldi...