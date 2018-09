Borse | Milano negativa | con lo spread in calo bene le banche

Borse europee in calo - tiene Milano Cala lo spread sotto i 250 punti base : Le crisi di Argentina e Turchia, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, mentre i negoziati sul Nafta tra Washington e il Canada riprese oggi pesano sulle Borse europee che a metà giornata ...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 1% : 9.20 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, che risentono delle incertezze sulle relazioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -0,1% a 20.580 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 263,9 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,9%. Londra -0,34%, Parigi -0,39% e Francoforte -0,4%. Euro a 1,1572 dollari e 129,01 yen, in apertura dei mercati valutari.

Borse. Milano segna +1% - spread in calo : 9.40 Apertura in rialzo per le borse europee dopo un inizio di settimana e di mese positivo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segnava in avvio +0,61% a 20.530 punti, ma poi è cresciuto ulteriormente a +1% spinto dai titoli bancari. Margine BtpBund tedesco in calo a 276 punti, con rendimento del decennale al 3,12%. Lievi rialzi per Londra (+0,2%), Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,3%). Euro a 1,1599 dollari e 129,09 yen.

Borse europee in calo - Milano cede 1 - 1% : 18.17 Chiudono tutte negative le Borse europee, con Piazza Affari che segna il calo dell'indice Ftse Mib a -1,1%,a 20.269 punti. Fra i titoli più penalizzati Pirelli -4,65%. Male anche Tim -3,35% e il settore bancario con Banco Bpm che perde il 3,11%. Chiusura in rosso anche per Francoforte -1,04%, Parigi -1,30%, Londra -1,16%. Sale lo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedesco, chiude a 290,5.

Borse europee in rosso. Milano limita le perdite in attesa di Fitch : Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari risulta in calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano. Intanto sono giunte nuove statistiche ...

Borse europee in rosso. Milano limita le perdite in attesa di Fitch : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari risulta in calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano. Intanto sono giunte nuove ...

Borse Ue in calo - Milano Mib -0 - 37% : 9.30 Le Borse europee aprono in calo appesantite dai timori della possibile introduzione di nuovi dazi statunitensi sulle merci cinesi. Londra -0,45%,Francoforte -0,7% e Parigi -0,34%.A Milano dopo un'avvio con timido segno positivo il Mib ha virato perdendo lo 0,37, mentre l'All-Share è restato sulla parità. Lo spread Btp e Bund tedeschi apre sui livelli della chiusura di ieri a 286punti base. Sul fronte dei cambi Euro in rialzo sul dollaro: ...

Borse Europee in calo - Milano -0 - 19% : 9.23 Apertura in calo nelle principali Borse Europee. In avvio di seduta Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un -0,19% a 20.721 punti. In ribasso anche Londra -0,58%, Parigi -0,21%, Francoforte -0,39%. Stabile in avvio di giornata lo spread a 272 punti con il rendimento del Btp decennale al 3,12%

Borse europee in rialzo - Milano a -0 - 11% : 9.23 Apertura in lieve rialzo per principali Borse europee, ad eccezione di Milano che ha avviato le contrattazioni in lieve ribasso, con l'Ftse Mib che segna -0,11% a 20.590 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 280punti, con rendimento del decennale italiano al 3,17%. Londra e Parigi, entrambe a +0,2%,Francoforte a +0,21%. Euro a 1,1672 dollari e 129,79 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee chiudono positive su accordo Usa-Messico - Milano +0 - 27% : Piazza Affari riesce a chiudere in territorio positivo una seduta difficile, con il rialzo dello spread fra Btp e Bund tedeschi a 280 punti che ha pesato sul comparto bancario e sulle utility. A ...

Milano - rubano 14 mila euro a una turista. La polizia incastra le Borseggiatrici della stazione centrale : ecco come agivano : Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale ...